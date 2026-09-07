Vasco e Atlético-PI disputam vaga na final do Brasileirão Feminino A2 nesta segunda-feira

O Vasco da Gama e o Atlético-PI se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 21h15, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga na final do Brasileirão Feminino Série A2. O jogo de volta da semifinal será transmitido ao vivo pela TV Brasil.
As Meninas da Colina chegam com vantagem confortável após vencerem o jogo de ida por 4 a 1, em Teresina. Para avançar no tempo normal, o Atlético Piauiense precisa vencer por quatro gols de diferença. Caso vença por três gols, a decisão será nos pênaltis.
Ambas as equipes já garantiram acesso à elite do Brasileirão Feminino Série A1 de 2027 ao chegarem à semifinal. Agora, o objetivo é conquistar o título nacional da Série A2.
No outro confronto da semifinal, Minas Brasília e Itabirito disputam a segunda vaga na grande final. A TV Brasil segue ampliando a cobertura do futebol feminino, transmitindo também jogos das Séries A1 e A3, além da final do sub-17 e partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).
A equipe de transmissão conta com o narrador Thiago Julianelli e as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, além das repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal. A programação pode ser acompanhada pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica, WebTV e pelo aplicativo TV Brasil Play.
Os torcedores também podem participar da votação popular para escolher a Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que reconhece destaques do futebol feminino em 2026. A votação é gratuita e segue até 31 de outubro no site da EBC.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br