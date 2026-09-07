Ato cívico reúne estudantes e comunidade em Cambé

Primeiro ato de 7 de Setembro na sede da PM emociona Cambé

A 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé recebeu, na manhã desta segunda-feira (7), uma solenidade em comemoração à Independência do Brasil. O ato cívico reuniu estudantes da rede pública, integrantes do movimento escoteiro, autoridades, policiais militares e representantes da comunidade.

Esta foi a primeira vez que a celebração de 7 de Setembro ocorreu dentro da sede da companhia. Mesmo com o frio registrado durante a manhã, crianças e convidados participaram da programação no pátio da unidade.

Evento aproximou a Polícia Militar da comunidade

Em entrevista ao Portal Cambé, o aspirante Matheus Ribeiro destacou que levar a solenidade para dentro da companhia permitiu uma aproximação maior entre a Polícia Militar e os moradores.

“Para nós é importante porque é o primeiro ano que conseguimos trazer esse evento para dentro da companhia. É uma data muito importante e uma oportunidade de integração com a sociedade”, afirmou.

Segundo o aspirante, a presença dos estudantes e de representantes da sociedade civil tornou a cerimônia ainda mais significativa. A proposta foi abrir as portas da unidade para que a comemoração fosse construída junto com a comunidade.

Estudantes participaram de apresentação musical

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi a apresentação das crianças, com instrumentos musicais e participação de balizas. A atividade foi vista como o início de um projeto que poderá resultar na criação de uma fanfarra formada por estudantes de Cambé.

O prefeito Conrado Scheller, que acompanhou a solenidade, demonstrou entusiasmo com a apresentação. Ele afirmou que a criação de uma fanfarra municipal é um desejo da administração.

“Foi uma alegria chegar aqui e ver aquelas crianças começando uma mini fanfarra. É um projeto bonito, principalmente por envolver crianças da própria cidade”, comentou.

O prefeito também relacionou a proposta às ações de incentivo à música e aos artistas locais, entre elas o projeto Cambé Musical. Segundo Scheller, Estela Camata recebeu a missão de trabalhar para que o projeto da fanfarra avance no município.

Prefeito fala sobre o significado do 7 de Setembro

Durante a entrevista ao Portal Cambé, Conrado Scheller ressaltou a importância da data e afirmou que a cerimônia simbolizou a confiança da população no país e em suas instituições.

“É uma demonstração de que acreditamos muito no Brasil e que não vamos desistir dele”, declarou o prefeito.

Scheller também destacou a realização do evento na nova sede da Polícia Militar. Para ele, a estrutura oferece condições mais adequadas aos profissionais responsáveis pelo policiamento de Cambé.

Desfile tradicional ocorre no aniversário de Cambé

Diferentemente de outras cidades da região, Cambé tradicionalmente realiza seu desfile cívico junto às comemorações do aniversário do município, celebrado em outubro. Mesmo assim, os organizadores decidiram não deixar o 7 de Setembro passar sem uma programação específica.

A cerimônia na sede da 11ª Companhia criou um novo espaço para a comemoração da Independência do Brasil e aproximou estudantes, moradores e forças de segurança.

Além dos alunos da rede pública, a solenidade contou com a presença de integrantes dos escoteiros de Cambé, policiais militares e convidados. A participação das crianças, mesmo diante das baixas temperaturas, foi um dos pontos mais emocionantes da manhã.

O Portal Cambé acompanhou o ato cívico e ouviu os responsáveis pela organização. O que você achou da iniciativa? Deixe sua opinião, compartilhe a notícia e siga o Portal Cambé nas redes sociais para acompanhar as principais informações da cidade.

Notícia com oferecimento da Clínica de Podologia Cambé.