Ressaca fecha ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro; Marinha alerta para riscos no mar

A cidade do Rio de Janeiro permanece sob alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. O aviso indica que, até o final da tarde desta segunda-feira (7), as ondas podem atingir até 2,5 metros de altura.

Em razão das condições adversas, a Prefeitura do Rio interditou a ciclovia Tim Maia no trecho entre a praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. A medida é preventiva e visa garantir a segurança dos ciclistas, já que a estrutura fica próxima ao mar. O tráfego na Avenida Niemeyer, que corre paralela à ciclovia, segue normalmente.

A Marinha recomenda que banhistas evitem entrar no mar e que esportes aquáticos não sejam praticados durante o período de ressaca. Também orienta que as pessoas não permaneçam em mirantes ou áreas próximas à orla enquanto durar o alerta. Os frequentadores das praias devem seguir as orientações do Corpo de Bombeiros, e pescadores são aconselhados a não navegar até que a situação se normalize.

Em caso de acidentes no mar, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, evitando tentativas de resgate por conta própria.

Além da ressaca, a meteorologia prevê tempo instável na cidade nesta segunda-feira, com céu encoberto e chuvas fracas a moderadas em pontos isolados. Os ventos podem chegar a 51 km/h, e as temperaturas variam entre 12°C e 20°C, segundo o sistema Alerta Rio, da Prefeitura. O tempo nublado e as chuvas devem persistir pelo menos até sexta-feira (11).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br