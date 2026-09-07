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Policial militar é preso suspeito de feminicídio em Embu das Artes, SP

Policial militar é preso em Embu das Artes suspeito de feminicídio após esposa ser encontrada morta. Caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Um policial militar foi preso na tarde desta segunda-feira (7) em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, suspeito de envolvimento na morte de sua esposa. Vinícius Costa Silva, soldado da Polícia Militar, teve a prisão temporária decretada após investigações apontarem indícios de feminicídio contra Larissa Cruz Morata, de 29 anos.

Larissa foi encontrada morta com um tiro na cabeça no banheiro da residência do casal. Segundo informações, foi o próprio Vinícius quem acionou a Polícia Militar, alegando ter encontrado a esposa já sem vida ao acordar.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a prisão foi determinada devido à existência de elementos que indicam possível infração penal, conforme apurado nas investigações iniciais.

Por ser integrante da Polícia Militar, Vinícius foi apresentado à Corregedoria da corporação e será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Embu das Artes, que trabalha para esclarecer todos os fatos relacionados à morte de Larissa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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