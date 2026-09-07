Disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro fica acirrada com alta desaprovação presidencial

A corrida presidencial para 2026 entra em uma fase decisiva com Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados em simulações de segundo turno, de acordo com pesquisa recente da Quaest. No primeiro turno, Lula lidera com 36% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 29%. Outros candidatos somam 17%, enquanto 10% dos eleitores ainda estão indecisos ou não pretendem votar.

O cenário de empate no segundo turno, com ambos os candidatos marcando 41%, reflete a polarização do eleitorado brasileiro. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro apresentam índices elevados de rejeição e fidelidade entre seus apoiadores, dificultando a conquista de eleitores fora de suas bases tradicionais.

A avaliação do governo Lula mostra um desafio adicional para o presidente. Atualmente, 50% dos entrevistados desaprovam sua gestão, enquanto 43% aprovam. Em relação à avaliação qualitativa, 38% classificam o governo como ruim ou péssimo, 34% como ótimo ou bom, e 25% consideram regular. A desaprovação vem crescendo desde julho, especialmente em regiões e segmentos estratégicos como o Nordeste, Sudeste, homens e jovens.

Historicamente, presidentes com avaliação negativa enfrentaram dificuldades para se reeleger ou eleger sucessores. A comparação com outros governos mostra que Lula chega a setembro de 2026 com saldo negativo na avaliação popular, diferente de momentos anteriores em que presidentes bem avaliados conseguiram ampliar suas coalizões e vencer as eleições.

A pesquisa também destaca que a economia e o poder de compra têm grande influência na decisão do eleitor. Apesar de 64% relatarem aumento de renda no último ano, apenas 10% sentiram que esse crescimento superou o aumento do custo de vida. Entre os que perceberam perda de poder de compra, Flávio Bolsonaro leva vantagem.

O endividamento das famílias e a queda na aprovação de programas como o Desenrola também refletem o clima de insatisfação. Lula mantém uma base sólida de eleitores, mas terá que convencer parte do eleitorado insatisfeito para garantir a vitória. Já Flávio Bolsonaro pode capitalizar o desejo de mudança entre os descontentes.

O cenário permanece indefinido e a disputa tende a se intensificar nos próximos meses. Mudanças na economia, estratégias de campanha e acontecimentos inesperados podem alterar o quadro atual até outubro. A eleição de 2026 promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, com o resultado dependendo principalmente da avaliação do governo e do sentimento de mudança entre os eleitores.

Fonte: quaest.com.br