Corinthians garante vaga na semifinal do Brasileiro Feminino e enfrenta Bahia

O Corinthians confirmou sua presença pela décima vez consecutiva nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 após vencer o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio do Canindé, em São Paulo, nesta segunda-feira (7). O resultado consolidou a classificação das Brabas, que já haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Belo Horizonte.
O Cruzeiro abriu o placar logo aos cinco minutos, com gol de cabeça de Marília após cobrança de falta de Byanca Brasil. O Corinthians respondeu com pressão e conseguiu o empate aos 19 minutos, quando Jhonson marcou após assistência de Belén Aquino. A virada veio pouco depois, aos 27 minutos, com um belo chute de Tamires após jogada de Gabi Zanotti.
No segundo tempo, o Cruzeiro tentou reagir, mas parou na trave e nas defesas da goleira Nicole. O Corinthians ampliou aos 15 minutos com gol da zagueira Thaís Ferreira, garantindo a vitória e a vaga nas semifinais.
Agora, o Corinthians enfrentará o Bahia, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1. As datas e horários dos confrontos ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Com sete títulos nacionais, sendo seis consecutivos, o Corinthians segue em busca do oitavo troféu e mantém a hegemonia no futebol feminino brasileiro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br