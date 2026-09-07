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Corinthians garante vaga na semifinal do Brasileiro Feminino e enfrenta Bahia

Corinthians vence Cruzeiro e avança para a semifinal do Brasileiro Feminino, onde enfrentará o Bahia. Confira os detalhes da classificação.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Esportes
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O Corinthians confirmou sua presença pela décima vez consecutiva nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 após vencer o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio do Canindé, em São Paulo, nesta segunda-feira (7). O resultado consolidou a classificação das Brabas, que já haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos cinco minutos, com gol de cabeça de Marília após cobrança de falta de Byanca Brasil. O Corinthians respondeu com pressão e conseguiu o empate aos 19 minutos, quando Jhonson marcou após assistência de Belén Aquino. A virada veio pouco depois, aos 27 minutos, com um belo chute de Tamires após jogada de Gabi Zanotti.

No segundo tempo, o Cruzeiro tentou reagir, mas parou na trave e nas defesas da goleira Nicole. O Corinthians ampliou aos 15 minutos com gol da zagueira Thaís Ferreira, garantindo a vitória e a vaga nas semifinais.

Agora, o Corinthians enfrentará o Bahia, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1. As datas e horários dos confrontos ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com sete títulos nacionais, sendo seis consecutivos, o Corinthians segue em busca do oitavo troféu e mantém a hegemonia no futebol feminino brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Bahia#Brasileiro Feminino#cbf#corinthians#Cruzeiro#Esportes#Futebol Feminino#SEMIFINAL
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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