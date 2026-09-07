Brasil conquista cinco medalhas no Mundial de Paraciclismo de Estrada nos EUA

A seleção brasileira encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada, realizado em Huntsville, nos Estados Unidos, com um total de cinco medalhas conquistadas.
No último dia do evento, a paranaense Victoria Barbosa garantiu o bronze na prova de resistência da classe C1, destinada a atletas com deficiências motoras severas que utilizam bicicletas convencionais. O primeiro lugar ficou com a chinesa Wangwei Qian, enquanto a australiana Tahlia Clayton-Goodie levou a prata.
Victoria também já havia subido ao pódio no sábado, quando conquistou o bronze no contrarrelógio da mesma categoria, novamente ao lado de Clayton-Goodie (ouro) e Qian (prata).
Outro destaque brasileiro foi Lauro Chaman, que conquistou o bronze no contrarrelógio da classe C5, para atletas com comprometimentos físico-motores mais leves. O norte-americano Elouan Gardon ficou com o ouro e o holandês Daniel Gebru com a prata.
No domingo, Jady Malavazzi, também do Paraná, foi vice-campeã mundial na prova de resistência da classe WH3, categoria para cadeirantes que utilizam handbikes. O ouro ficou com a francesa Anais Vincent e o bronze com a australiana Lauren Parker.
A primeira medalha do Brasil na competição foi conquistada por Jéssica Messali, que ficou com o bronze no contrarrelógio da classe WH3, atrás de Parker (ouro) e Vincent (prata).
Com esses resultados, o Brasil encerra sua participação no Mundial de Paraciclismo de Estrada com destaque e presença constante no pódio.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br