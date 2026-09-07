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Brasil conquista cinco medalhas no Mundial de Paraciclismo de Estrada nos EUA

Brasil fecha Mundial de Paraciclismo de Estrada com cinco medalhas nos EUA, incluindo conquistas de Victoria Barbosa, Lauro Chaman e Jady Malavazzi.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
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A seleção brasileira encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada, realizado em Huntsville, nos Estados Unidos, com um total de cinco medalhas conquistadas.

No último dia do evento, a paranaense Victoria Barbosa garantiu o bronze na prova de resistência da classe C1, destinada a atletas com deficiências motoras severas que utilizam bicicletas convencionais. O primeiro lugar ficou com a chinesa Wangwei Qian, enquanto a australiana Tahlia Clayton-Goodie levou a prata.

Victoria também já havia subido ao pódio no sábado, quando conquistou o bronze no contrarrelógio da mesma categoria, novamente ao lado de Clayton-Goodie (ouro) e Qian (prata).

Outro destaque brasileiro foi Lauro Chaman, que conquistou o bronze no contrarrelógio da classe C5, para atletas com comprometimentos físico-motores mais leves. O norte-americano Elouan Gardon ficou com o ouro e o holandês Daniel Gebru com a prata.

No domingo, Jady Malavazzi, também do Paraná, foi vice-campeã mundial na prova de resistência da classe WH3, categoria para cadeirantes que utilizam handbikes. O ouro ficou com a francesa Anais Vincent e o bronze com a australiana Lauren Parker.

A primeira medalha do Brasil na competição foi conquistada por Jéssica Messali, que ficou com o bronze no contrarrelógio da classe WH3, atrás de Parker (ouro) e Vincent (prata).

Com esses resultados, o Brasil encerra sua participação no Mundial de Paraciclismo de Estrada com destaque e presença constante no pódio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Brasil#esporte#Jady Malavazzi#Lauro Chaman#Medalhas#MUNDIAL#paraciclismo#Victória Barbosa
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

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