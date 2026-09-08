Presidenciáveis destacam propostas e participam de atos no 7 de Setembro

Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, os principais candidatos à Presidência cumpriram agendas públicas em diferentes regiões do país, com destaque para participação em atos, entrevistas e manifestações políticas.

Clariana Barão (DC) concedeu entrevista ao canal Bacci Notícias TV e esteve presente em ato na Avenida Paulista, defendendo maior presença feminina em cargos públicos. Segundo ela, países com mais mulheres no poder apresentam menor corrupção e empresas lideradas por mulheres são mais lucrativas.

Edmilson Costa (PCB) cumpriu compromissos em Lisboa, ligados à secretaria-geral do partido.

Flávio Bolsonaro (PL) participou de manifestação em frente ao Masp, também na Avenida Paulista. Ele criticou ministros do STF, prometeu classificar facções criminosas como narcoterroristas, defendeu redução da maioridade penal, castração química para estupradores e penas mais severas para crimes como roubo de celular. O candidato também prometeu reduzir juros, melhorar o SUS e capacitar jovens para o mercado de trabalho.

Hertz Dias (PSTU) esteve no Grito dos Excluídos, em Cajamar (SP), defendendo direitos dos trabalhadores, controle público das riquezas e soberania nacional. Ele destacou a necessidade de enfrentar interesses estrangeiros na economia brasileira.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve agenda pública de campanha neste dia.

Renan Santos (Missão) participou de ato no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, defendendo punições mais rígidas para ministros do STF, incluindo afastamento e prisão.

Romeu Zema (Novo) realizou ato na Avenida Paulista e defendeu mudanças na indicação de ministros dos tribunais superiores, priorizando nomes com mais de 60 anos e trajetória acadêmica na área jurídica.

Ronaldo Caiado (PSD) acompanhou o desfile do Dia da Independência em Goiânia (GO) e destacou a necessidade de combater o crime organizado para garantir a liberdade dos cidadãos.

Rui Costa Pimenta (PCO) participou do Grito dos Excluídos em São Paulo, defendendo reajuste salarial conforme a inflação, redução da jornada de trabalho e Petrobras 100% estatal.

Samara Martins (UP) visitou a Ocupação Welfesom Alves, em Belém (PA), e participou de ato no Portal da Amazônia, defendendo soberania e dignidade para o povo brasileiro.

Wilson Grassi (Democrata) divulgou mensagem em vídeo pelos 204 anos da Independência, defendendo políticas de proteção aos animais e hospitais veterinários públicos para famílias de baixa renda.

Augusto Cury (Avante) participou de ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, e prometeu financiar microempresas em comunidades e criar o Banco do Empreendedor e uma Escola do Empreendedor nas escolas públicas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br