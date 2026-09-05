Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias internado no Rio

Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, deixou o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, neste sábado (5), após 80 dias de internação por conta de uma inflamação pulmonar.

Parreira, de 83 anos, continuará o tratamento em casa e sob acompanhamento ambulatorial, conforme informou o hospital. Durante o período de internação, ele foi assistido pelo pneumologista Arthur Vianna e uma equipe multidisciplinar.

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema imunológico, e desde 2025 segue sob acompanhamento médico constante.

Com uma carreira marcada por grandes conquistas, Parreira é considerado um dos nomes mais importantes do futebol brasileiro. Ele atuou como preparador físico no tricampeonato mundial de 1970, foi técnico do Brasil na conquista do tetracampeonato em 1994 e comandou a equipe nas Copas de 1986 e 2006, além de ter sido coordenador técnico em 2014.

Pela Seleção Brasileira, Parreira também conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, consolidando seu legado no esporte nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br