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TV Brasil exibe decisão entre Itabirito e Minas Brasília pelo Brasileirão Feminino A2 neste domingo

TV Brasil transmite ao vivo neste domingo a semifinal entre Itabirito e Minas Brasília pelo Brasileirão Feminino A2, direto de Sete Lagoas.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A TV Brasil transmite ao vivo neste domingo (6) o jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino Série A2 entre Itabirito e Minas Brasília. A partida acontece na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), com início às 11h, e a cobertura começa a partir das 10h50.

O confronto promete equilíbrio, já que o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF). Quem vencer garante vaga na final da competição. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Ambas as equipes já conquistaram o acesso para a Série A1 do Brasileirão Feminino em 2027, mas agora buscam o título da Série A2. O vencedor enfrentará na final quem passar do duelo entre Atlético-PI e Vasco.

A transmissão faz parte do compromisso da TV Brasil em ampliar a visibilidade do futebol feminino. Além da Série A2, a emissora também exibe partidas das Séries A1 e A3, além da final do sub-17 e da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de transmissão conta com o narrador Thiago Julianelli, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal. A programação também pode ser retransmitida por canais parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em todo o país.

O público pode participar da escolha da Craque da Torcida no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, com votação popular aberta até 31 de outubro no site ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas.

Os jogos podem ser acompanhados pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica e pela plataforma TV Brasil Play, disponível para Android, iOS e WebTV.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Brasileirão Feminino#Futebol Feminino#Itabirito#Minas Brasília#SEMIFINAL#Série A2#transmissao ao vivo#tv brasil
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