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Chá para Mulheres terá 5ª edição em Cambé

Por Redação Portal Cambé4 min de leitura
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A Paróquia São Pedro e São Paulo, de Cambé, prepara para o dia 13 de setembro a quinta edição do Chá para Mulheres, encontro que reúne fé, confraternização, lazer e integração entre participantes de Cambé e de cidades da região.

O evento será realizado na Chácara Fênix, com início previsto para as 14h. Os portões serão abertos às 13h30, e os convites, no valor de R$ 70 por pessoa, ainda podem ser adquiridos em diferentes pontos da cidade.

Evento chega à quinta edição em Cambé

Em entrevista ao Portal Cambé, o padre Valdomiro Rodrigues da Silva explicou que o chá nasceu com a proposta de oferecer às mulheres uma tarde especialmente dedicada a elas.

Segundo o sacerdote, a programação une evangelização, convivência e momentos de descontração.

“É um momento especial para as mulheres, de evangelização, de confraternização e também um momento social”, explicou o padre ao comentar a proposta do encontro.

A organização está sendo feita pela paróquia com a participação das Filhas de Maria e de agentes de pastoral.

Mulheres de Cambé e de toda a região podem participar

Apesar de ser promovido em Cambé, o encontro não é restrito às moradoras da cidade.

Mulheres de Londrina, Rolândia, Ibiporã e demais municípios da região também estão convidadas para participar.

De acordo com o padre Valdomiro, a intenção é acolher todas as participantes com uma programação preparada especialmente para a ocasião.

Participação é permitida a partir dos 14 anos

De acordo com as regras divulgadas pela organização, o Chá para Mulheres é destinado a participantes a partir dos 14 anos.

Para quem pretende reunir amigas ou familiares em uma mesma mesa, há uma regra específica: a reserva de mesa somente é realizada mediante a compra de uma mesa completa.

Convite custa R$ 70

O convite individual custa R$ 70 e pode ser adquirido antecipadamente.

A organização orienta as participantes a guardarem o ingresso e levá-lo no dia do evento. Além de ser necessário para a entrada, o número do convite será utilizado nos sorteios de brindes.

Os convites podem ser encontrados nos seguintes locais:

  • Após as missas da Paróquia São Pedro e São Paulo, com as agentes de pastoral;
  • Secretaria Paroquial, na Rua Taubaté, 197;
  • Luminus Tur, ao lado da Paróquia São Pedro e São Paulo;
  • Loja de Artigos Religiosos Caminho da Graça, na Rua Rio Iguaçu, 224, Jardim Santo Amaro.

A organização também informou que durante as missas haverá uma pessoa responsável pela venda dos convites.

Programação terá brincadeiras, brindes e o tradicional binguinho

Além dos momentos religiosos e de confraternização, a organização prepara atividades recreativas para as participantes.

Entre as atrações anunciadas estão brincadeiras, sorteios e o tradicional “binguinho”, que já faz parte da programação do evento.

Outras surpresas estão sendo mantidas em segredo para serem apresentadas somente durante o encontro.

Convite também dá direito a participar de sorteio

Quem adquirir o ingresso também estará concorrendo a uma atração especial anunciada pela paróquia.

Segundo o padre Valdomiro, haverá sorteio de uma viagem para a região de Curitiba, prevista para o fim do ano, com direito também a passeio de trem pela região de Morretes.

A iniciativa é apresentada pela organização como uma forma de agradecer às mulheres que colaboram e participam do chá.

Fé, comunhão e acolhimento

Para a Paróquia São Pedro e São Paulo, o encontro também representa uma oportunidade de aproximar mulheres de diferentes bairros e cidades.

Ao chegar à quinta edição, o Chá para Mulheres consolida uma programação que, segundo a paróquia, vem tendo boa aceitação entre as participantes nos últimos anos.

A proposta é proporcionar uma tarde fora da rotina, com espaço para conversa, espiritualidade, novas amizades e convivência comunitária.

Serviço — 5º Chá para Mulheres

Evento: 5º Chá para Mulheres
Realização: Paróquia São Pedro e São Paulo de Cambé
Data: 13 de setembro
Abertura dos portões: 13h30
Início: 14h
Local: Chácara Fênix
Valor: R$ 70 por pessoa
Idade mínima: 14 anos
Participação: aberta a mulheres de Cambé e de toda a região

As vagas são limitadas e a orientação é que as interessadas façam a compra antecipada do convite.

O Portal Cambé continuará acompanhando os eventos que movimentam a comunidade local. Compartilhe esta notícia com aquela amiga que pode querer participar do Chá para Mulheres e acompanhe nossas redes sociais para mais informações de Cambé e região.

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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