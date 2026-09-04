Miss Falls Brasil 2026 destaca cultura do café de Londrina em concurso nacional

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, recebeu nesta sexta-feira (4) a Miss Falls Brasil 2026, Isadora Afonso Lamim, em seu gabinete. Isadora representou o Paraná na etapa nacional do concurso, realizada entre 21 e 24 de agosto em Foz do Iguaçu, onde conquistou o título principal, além dos prêmios de Miss Popularidade e Melhor Fórum Turístico.

Durante o concurso, Isadora Lamim apresentou um traje inspirado na história do café de Londrina, desenvolvido com o apoio da Rota do Café. Ela destacou a importância de valorizar a cultura cafeeira da região, que foi fundamental para a preparação e para o reconhecimento alcançado.

Com a vitória, Isadora irá representar o Brasil na etapa internacional do Miss Falls, prevista para março do próximo ano, também em Foz do Iguaçu. A expectativa é levar ainda mais da cultura e da história do Paraná e do Brasil para o público internacional, ressaltando as belezas do estado e o trabalho coletivo envolvido na sua trajetória.

O prefeito Tiago Amaral ressaltou que a participação da miss ajuda a reforçar a identidade de Londrina como cidade do café, lembrando que o município já foi considerado a capital mundial do café. Ele também elogiou o trabalho da Rota do Café, que promove experiências gastronômicas e históricas para valorizar a tradição cafeeira local.

Fernanda Correa, CEO da Rota do Café Paraná, explicou que a entidade apoiou Isadora na apresentação da cultura do café durante o concurso, auxiliando na produção do traje e na divulgação da história cafeeira do estado. Segundo ela, a participação de Isadora no fórum turístico contribuiu para levar a tradição do Paraná a um público mais amplo.

O Miss Falls Brasil é um concurso nacional de beleza que reúne representantes de vários estados brasileiros. A edição de 2026 ocorreu em Foz do Iguaçu, cidade que dá nome ao evento por sua ligação com as Cataratas do Iguaçu. As candidatas são avaliadas em diferentes etapas, incluindo entrevistas, ensaios e apresentações.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br