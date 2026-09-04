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WSL retira etapa de Abu Dhabi do Mundial de Surfe 2026 por questões logísticas

WSL remove etapa de Abu Dhabi do Mundial de Surfe 2026 devido a restrições logísticas. Circuito segue com 12 etapas e formato mantido.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou nesta sexta-feira (4) a exclusão da etapa de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, do calendário do circuito mundial de 2026. A decisão foi motivada por restrições logísticas, especialmente relacionadas a voos na região, impactada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã.

Originalmente prevista para outubro, a etapa de Abu Dhabi já havia sido remarcada para o período de 25 a 29 de novembro, em tentativa de manter a competição no calendário. No entanto, a WSL informou que, mesmo após avaliar todas as alternativas, não foi possível garantir a realização do evento neste ano.

Segundo Ryan Crosby, diretor-executivo da WSL, a entidade valorizou a parceria com o Surf Abu Dhabi e espera retomar a etapa futuramente. Com a exclusão, o circuito mundial de surfe seguirá com 12 etapas em 2026. O formato do campeonato permanece inalterado, incluindo a possibilidade de descartar três resultados ao longo da temporada.

Restam quatro etapas para o encerramento do circuito. A próxima disputa será em Trestles, na Califórnia (EUA), onde serão definidos os 22 melhores surfistas masculinos e as 14 melhores atletas femininas para a pós-temporada, que inclui as etapas de Peniche (Portugal) e Cloud 9 (Filipinas). Os campeões mundiais serão conhecidos na grande final, a Pipe Masters, no Havaí.

No ranking atual, Ítalo Ferreira ocupa a vice-liderança entre os homens, atrás do italiano Fioravanti. O top 5 masculino ainda conta com Yago Dora, Gabriel Medina e Miguel Pupo. No feminino, Luana Silva está na quinta posição.

As próximas etapas do Mundial 2026 são: Lexus Trestles Pro (11 a 20 de setembro), MEO Rip Curl Pro Portugal (16 a 25 de outubro), Philippines Pro (31 de outubro a 10 de novembro) e Lexus Pipe Masters (8 a 20 de dezembro).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Abu Dhabi#campeonato#circuito mundial#Emirados Árabes#Esportes#Mundial de Surfe#surfe#WSL
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