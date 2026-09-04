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Caminhoneiro é morto a tiros na BR-369 em Cambé

Por Redação Portal Cambé3 min de leitura
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Sidney Macedo Ribeiro, de 64 anos, morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (4 de setembro), na BR-369, em Cambé. O crime aconteceu na altura do km 161, nas proximidades do cruzamento com a Estrada da Esperança.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local da ocorrência, o caminhoneiro teria sido seguido pela rodovia por outro veículo ocupado por quatro pessoas. Em determinado momento, os ocupantes teriam efetuado os disparos contra a vítima.

A esposa de Sidney estava junto ao caminhão e, conforme as informações iniciais da PRF, não foi atingida.

Equipes tentaram reanimar caminhoneiro

O Siate foi acionado e encontrou Sidney ainda apresentando sinais vitais. Diante da gravidade dos ferimentos, os socorristas iniciaram imediatamente os procedimentos de emergência.

Segundo o sargento Gerson, do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma de fogo na região da face, tórax e abdômen.

Durante o atendimento, o caminhoneiro entrou em parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram as manobras de reanimação até a chegada do suporte médico avançado.

As tentativas de reanimar Sidney seguiram por aproximadamente 30 a 40 minutos, mas, apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

PRF aponta participação de quatro suspeitos

O policial rodoviário federal Menegon informou à imprensa que as primeiras informações indicavam que quatro pessoas estariam em outro veículo que teria seguido o caminhão pela BR-369 antes dos disparos.

Após o ataque, esse veículo deixou a rodovia em direção à área urbana. Equipes da Polícia Militar iniciaram diligências para tentar localizar os envolvidos.

Até as informações divulgadas no local, não havia confirmação sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do crime.

Esses pontos deverão ser esclarecidos durante a investigação policial.

Esposa estava no caminhão e não foi ferida

A esposa do caminhoneiro estava no local no momento da ocorrência. Segundo a PRF, ela não apresentava ferimentos.

No momento da entrevista concedida à imprensa, os policiais ainda não haviam colhido um relato detalhado da mulher sobre a dinâmica do ataque.

O depoimento dela poderá ser importante para ajudar as autoridades a reconstruir os momentos que antecederam os disparos.

Crime provocou congestionamento na BR-369

A ocorrência também teve forte impacto no trânsito da BR-369, uma das principais ligações entre Cambé e municípios da região.

Segundo a PRF, durante o trabalho das equipes de segurança, resgate e perícia, o congestionamento chegou a aproximadamente 10 quilômetros.

A orientação aos motoristas naquele momento era evitar o trecho e procurar rotas alternativas, diante da lentidão registrada nas proximidades do km 161.

Investigação deve esclarecer motivação do ataque

O trecho da BR-369 onde ocorreu o crime possui intenso movimento diário de caminhões, automóveis e trabalhadores que circulam entre Cambé, Rolândia, Londrina e municípios vizinhos.

Agora, a investigação deverá buscar imagens de câmeras, depoimentos de testemunhas e outros elementos que possam ajudar na identificação do veículo utilizado pelos autores e na descoberta da motivação do homicídio.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará esta reportagem assim que novas informações oficiais sobre os suspeitos, a investigação e as circunstâncias do crime forem divulgadas.

Você passou pelo trecho da BR-369 no momento da ocorrência ou tem alguma informação que possa contribuir com a apuração? Acompanhe o Portal Cambé nas redes sociais e compartilhe esta reportagem para que mais moradores da região tenham acesso às informações.

Tags
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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