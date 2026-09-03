Falta de água afeta bairros de Cambé nesta quinta-feira

Moradores de diferentes regiões de Cambé enfrentam problemas no abastecimento de água na manhã desta quinta-feira (3). Segundo a Sanepar, uma intercorrência registrada durante uma obra realizada na quarta-feira (2) comprometeu o fornecimento em vários bairros da cidade.

Equipes da companhia trabalham nesta manhã para solucionar o problema. A previsão divulgada pela Sanepar é de que o serviço seja concluído ainda no período da manhã, com o abastecimento sendo normalizado gradativamente ao longo da tarde.

Quais bairros de Cambé estão com o abastecimento comprometido?

De acordo com o aviso de utilidade pública divulgado pela Sanepar, a situação afeta moradores dos seguintes bairros:

Jardim Ana Rosa 1

Jardim Ana Rosa 2

Jardim Ana Rosa 3

Jardim Ana Rosa 4

Cidade Alta

Jardim José Favaro

Parque Industrial José Garcia Gimenes

Regiões próximas

Imóveis localizados nas proximidades dessas áreas também podem apresentar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água.

Sanepar pede economia de água durante manutenção

Enquanto os trabalhos são realizados, a orientação é para que os moradores utilizem a água disponível nas caixas-d’água somente para atividades essenciais.

A prioridade deve ser para alimentação e higiene pessoal. Limpeza de calçadas, lavagem de veículos e outras atividades que possam ser adiadas devem ser evitadas até a normalização do sistema.

Imóveis sem caixa-d’água podem sentir mais os efeitos

Segundo a Sanepar, os clientes que não possuem reservatório domiciliar são os mais sujeitos a ficar completamente sem água durante interrupções emergenciais como a registrada nesta quinta-feira.

No Paraná, a Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR) estabelece que os imóveis devem contar com reservatório próprio.

A recomendação é de uma caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros, ou suficiente para garantir o consumo do imóvel durante pelo menos 24 horas.

Abastecimento deve voltar ao longo da tarde

A previsão inicial da Sanepar é concluir os trabalhos ainda durante a manhã desta quinta-feira. Depois disso, o sistema começa a recuperar os níveis dos reservatórios e das redes de distribuição.

Por esse motivo, a chegada da água pode acontecer em horários diferentes dependendo do bairro e da localização do imóvel. A expectativa é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente durante a tarde.

O Portal Cambé acompanha as informações de interesse da comunidade. Moradores das regiões afetadas podem compartilhar esta notícia para que outras pessoas também sejam avisadas e acompanhar nossas redes sociais para novas atualizações sobre o abastecimento na cidade.