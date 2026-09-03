MP denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro em apostas esportivas online no RJ

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra oito pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de apostas esportivas online para movimentar recursos ilícitos do jogo do bicho.

Segundo o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco, os denunciados teriam ocultado e dissimulado mais de R$ 5,2 milhões por meio de diferentes empresas e pessoas ligadas ao grupo. As ações criminosas envolviam as empresas JRF Eagle Participações, Invectry Participações e a casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A.

Durante a operação, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência cumpriu mandados de busca e apreensão em bairros do Rio de Janeiro, além de endereços no Paraná e em Goiás. Os ministérios públicos desses estados colaboraram com as diligências.

Entre os denunciados estão Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.

O rastreamento financeiro apontou que, em maio de 2024, a Lema Administração recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, provenientes de João Eric e da Apoio Consultoria Financeira, de titularidade de Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a empresa repassou R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento de outorga para exploração de apostas de cota fixa.

Por decisão judicial, as atividades e os CNPJs das empresas JRF Eagle e Invectry Participações foram suspensos. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br