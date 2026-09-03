Operação apreende cigarros suspeitos de contrabando em Cambé

Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de diversas caixas de cigarros de origem considerada suspeita na manhã desta quinta-feira, 3 de setembro, em Cambé. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em mais de um endereço, nas regiões do Jardim Silvino e Jardim Ana Eliza III.

Segundo informações repassadas pelo tenente Acquarole, da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), os policiais encontraram cigarros já no primeiro imóvel vistoriado.

Em um segundo endereço, as equipes chegaram a um galpão onde uma quantidade maior do produto foi localizada.

Cães do Canil ajudaram nas buscas

De acordo com o tenente, a operação teve o apoio de policiais do Canil ligados à Companhia de Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Durante as buscas, o cão policial foi empregado na vistoria da área e diversas caixas de cigarros foram encontradas nos fundos do galpão.

Os produtos foram recolhidos para os procedimentos de investigação e identificação da procedência.

Segundo a PM, existe a suspeita de que parte desses cigarros pudesse estar sendo comercializada em estabelecimentos de conveniência relacionados ao investigado. Essa informação ainda deverá ser aprofundada pelas autoridades responsáveis pelo caso.

Homem é encaminhado após apreensão

Um homem apontado pela polícia como proprietário do local foi encaminhado à autoridade policial juntamente com o material apreendido.

Conforme explicou o tenente Acquarole, os endereços já eram alvos da investigação que levou à expedição dos mandados de busca e apreensão.

A Polícia Militar informou ainda que havia conhecimento sobre uma possível ligação do investigado com os produtos encontrados.

Denúncias também mencionavam armas de fogo

Além da suspeita envolvendo os cigarros, as equipes procuravam possíveis armas de fogo.

Segundo o tenente, existiam denúncias indicando que o investigado poderia manter armamentos nos imóveis vistoriados. Nenhuma arma, porém, foi localizada durante a operação, de acordo com as informações divulgadas inicialmente.

A PM também informou que o homem já teria registros anteriores relacionados a ilícitos semelhantes.

Polícia alerta para riscos de cigarros sem procedência

Durante a entrevista, o tenente Acquarole também chamou atenção para os riscos associados ao consumo de cigarros cuja origem não pode ser comprovada.

Além da questão criminal envolvendo uma possível comercialização irregular, existe a preocupação sanitária, já que produtos clandestinos podem não passar pelos processos de fiscalização e controle aplicados aos cigarros comercializados legalmente no país.

Segundo o policial, sem essa fiscalização não é possível determinar com segurança quais substâncias estão presentes nos produtos e os riscos adicionais aos consumidores.

Funcionamento de conveniências poderá ser apurado

Questionado sobre a possibilidade de fechamento dos estabelecimentos que estariam relacionados ao caso, o tenente explicou que uma eventual medida desse tipo dependerá do avanço das investigações.

A questão deverá ser analisada pela Polícia Civil, responsável pela investigação, e poderá envolver posteriormente outros órgãos e o Ministério Público, conforme os elementos reunidos no inquérito.

Até o momento, portanto, não há confirmação de fechamento dos estabelecimentos.

Operação reuniu Polícia Militar e Polícia Civil

A ação desta quinta-feira integra o trabalho conjunto das forças de segurança no município. A 11ª Companhia Independente da Polícia Militar é a unidade responsável pelo policiamento ostensivo de Cambé e atua em diferentes modalidades, incluindo Rádio Patrulha, ROTAM e Patrulha Rural.

Operações envolvendo contrabando e outros ilícitos já foram realizadas anteriormente no município com participação de diferentes forças de segurança, inclusive com apreensões de cigarros transportados de forma irregular.

As investigações desta nova ocorrência seguem sob responsabilidade das autoridades policiais. A quantidade exata de cigarros apreendidos e outros detalhes do procedimento poderão ser divulgados após a contabilização do material.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará a reportagem caso novas informações sejam divulgadas pelas forças de segurança.

📲 Viu algo importante acontecendo em Cambé? Entre em contato com o Portal Cambé. Compartilhe esta notícia e acompanhe nossas redes sociais para receber as principais informações da cidade.