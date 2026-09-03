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Biblioteca Pública de Londrina celebra 75 anos com programação especial e eventos culturais

Biblioteca Pública de Londrina completa 75 anos com eventos, exposições e atividades culturais. Confira a programação especial de aniversário.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Biblioteca Pública Municipal Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, em Londrina, completa 75 anos nesta sexta-feira (4) e preparou uma série de atividades culturais para marcar a data. Localizada na Avenida Rio de Janeiro, o espaço é referência em cultura, história e acesso ao conhecimento na cidade.

Fundada em 1951, a Biblioteca passou por diferentes endereços até chegar ao atual prédio, que já abrigou o Fórum de Londrina. O local foi doado pelo Estado do Paraná após mobilização da comunidade e, em 2020, foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do município.

O acervo da Biblioteca conta com milhares de livros, incluindo obras raras e clássicos da literatura mundial, como “Os Sertões”, “A Divina Comédia” e “Dom Quixote”. Além do empréstimo de livros, o espaço oferece áreas para estudo, pesquisa e acesso gratuito à internet via wi-fi.

Atualmente, Londrina possui sete bibliotecas públicas integradas, coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura. A sede central organiza projetos, eventos, oficinas, exposições e cursos, promovendo o acesso à informação e incentivando a leitura entre diferentes públicos.

A programação de aniversário inclui exposições, lançamento de livros, oficinas, apresentações culturais e encontros de escritores. Entre os destaques estão a exposição “Flores em Cena”, o Clube Filatélico, oficinas de escrita e aulões de História e Geografia de Londrina e do Paraná.

O público também pode consultar o catálogo completo de obras pela internet e acompanhar as novidades pelas redes sociais da Biblioteca (@bplondrina). O espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados em horários especiais para eventos.

Além do acervo literário, a Biblioteca oferece setores especializados, como a Hemeroteca, o Arquivo Retrospectivo e a Sala Londrina/Paraná, dedicada à história local. O espaço também mantém o Mural de Empregos, reforçando sua função social na comunidade.

Com 75 anos de história, a Biblioteca Pública de Londrina segue sendo um importante ponto de encontro para quem busca cultura, informação e oportunidades de aprendizado.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#aniversário#Biblioteca Pública#CULTURA#eventos#HISTÓRIA#literatura#londrina#programação cultural
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