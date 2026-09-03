Câmara de Cambé implementa intérprete de Libras e amplia acessibilidade

A Câmara Municipal de Cambé agora conta com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todas as transmissões de sessões, audiências públicas e eventos oficiais. A medida visa garantir que pessoas surdas tenham acesso total às atividades do Legislativo, promovendo inclusão e participação cidadã.

Com a novidade, Cambé se torna o segundo município da Região Metropolitana de Londrina, composta por 24 cidades, a oferecer esse serviço, ao lado de Londrina. A contratação dos intérpretes foi realizada por meio de licitação, com contrato inicial de 12 meses e possibilidade de renovação.

O projeto, aprovado em 2022 por iniciativa do vereador Gallego (União), prevê a presença dos profissionais em todas as transmissões e eventos promovidos pela Câmara. Segundo o parlamentar, a tradução em Libras é fundamental para garantir que a comunidade surda compreenda e participe efetivamente dos debates e decisões legislativas.

O presidente da Câmara, Odair Paviani (PL), destacou o empenho da equipe e dos vereadores para tornar o projeto realidade, ressaltando a importância da acessibilidade no serviço público. A vereadora Ellen Affonso (União) e o vereador Dr. Fernando Lima (União) também reforçaram o apoio à iniciativa, considerando-a uma conquista para o município.

A presença de intérpretes de Libras nas sessões e eventos representa um avanço na promoção da cidadania e na inclusão das pessoas surdas nas discussões políticas e sociais de Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br