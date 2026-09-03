Deputado Nikolas Ferreira pede ajuda a ex-banqueiro para liberar ativo de minério, revela áudio

Áudios divulgados recentemente mostram que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) buscou apoio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para liberar um ativo relacionado a minério. A conversa, registrada em 30 de março de 2025, indica que Nikolas solicitou auxílio em nome de seu ex-assessor, Thiago Rodrigues de Faria.

No áudio, Nikolas explica a Vorcaro que recebeu o pedido de seu advogado e amigo próximo, que teria um ativo minerário pendente de liberação. O deputado afirma não conhecer detalhes do caso, mas reforça a confiança na pessoa que fez o pedido. Vorcaro responde de forma positiva e se coloca à disposição para tratar do assunto.

O contato entre Nikolas e Vorcaro prosseguiu nos dias seguintes. Em 1º de abril, o deputado avisou que Thiago estaria em Brasília, e Vorcaro respondeu que cuidaria do assunto. Além disso, Nikolas pediu desculpas ao ex-banqueiro por críticas feitas anteriormente a um evento do Banco Master em Londres, em 2024, alegando desconhecer que Vorcaro era o proprietário da instituição.

Outro ponto revelado foi o uso de uma aeronave de propriedade de Vorcaro por Nikolas Ferreira durante a campanha eleitoral de 2022. Segundo mensagens divulgadas pelo portal ICL, Vorcaro confirmou que custeou todos os voos utilizados pelo deputado. No entanto, não foram detalhados o número de viagens ou o período exato em que ocorreram.

Até o momento, a assessoria do deputado Nikolas Ferreira não se manifestou sobre o caso. Novas informações podem ser divulgadas conforme houver posicionamento oficial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br