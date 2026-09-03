Fórum em Londrina destaca liderança do Paraná no agronegócio brasileiro

O protagonismo do Paraná no desenvolvimento do agronegócio nacional foi tema central da 7ª edição do Fórum do Agronegócio, realizada em Londrina. O evento reuniu representantes do setor produtivo, autoridades e especialistas para debater desafios e oportunidades do segmento, com foco em inovação, industrialização e sustentabilidade.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior ressaltou que o estado tem investido na industrialização dos produtos agrícolas, agregando valor à produção local. Segundo ele, a transformação de grãos em alimentos industrializados gera maior retorno econômico para o Paraná.

Além disso, o governador destacou o avanço do estado na produção de biocombustíveis e energias renováveis, posicionando o Paraná como líder nacional no setor de biogás, com 600 das 1.700 plantas existentes no Brasil.

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, enfatizou a importância do produtor rural e da diversificação das atividades agropecuárias para o crescimento sustentável do estado. Ele afirmou que investir na transformação dos produtos é fundamental para garantir resultados positivos ao agronegócio.

Durante o fórum, temas como infraestrutura, logística, pesquisa, inovação, segurança jurídica e políticas de incentivo foram discutidos como fatores essenciais para o fortalecimento do setor. O Valor Bruto da Produção Agropecuária do Paraná atingiu R$ 213 bilhões em 2025, o maior da série histórica, com destaque para a pecuária e a agricultura.

O Paraná se consolidou como maior produtor nacional de proteína animal, liderando o abate de frango e ocupando posições de destaque na produção de suínos, leite, ovos e carne bovina, segundo dados do IBGE.

As cooperativas paranaenses também foram apontadas como fundamentais para o sucesso do agronegócio local, com cinco das dez maiores do país em faturamento, incluindo Coamo, C.Vale e Lar.

O Fórum do Agronegócio é considerado um dos principais encontros do setor no Brasil, promovendo debates sobre tendências, desafios e o futuro da cadeia produtiva, além de estimular a integração entre pesquisa, cooperativas, empresas e poder público.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br