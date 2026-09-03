Presidenciáveis cumprem agendas com entrevistas, visitas e eventos nesta quinta-feira

Os principais candidatos à Presidência da República seguem com compromissos variados nesta quinta-feira (3), incluindo entrevistas, reuniões, visitas a instituições e ações de campanha.

Clariana Barão, do Democracia Cristã, tem entrevista agendada com o canal Leo Dias. Já Edmilson Costa, do PCB, cumpre compromissos da secretaria-geral do partido em Lisboa.

Flávio Bolsonaro, representante do PL, realiza transmissão ao vivo em suas redes sociais a partir das 19h. Hertz Dias, do PSTU, participa de panfletagem no Calçadão da rua João Pessoa, em Aracaju (SE), e apresenta o programa eleitoral do partido na sede do Sindipetro.

Renan Santos, do partido Missão, concede entrevista à CNN Brasil às 21h. Romeu Zema, do Novo, participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, das 8h às 9h.

Ronaldo Caiado, do PSD, será entrevistado pelo jornal O Estado de S. Paulo e, à tarde, visita a obra social Dol Bosco, em São Paulo (SP).

Wilson Grassi, do Democrata, visita pela manhã o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre e o Hospital Veterinário Anclivepa, em Taguatinga (DF). No período da tarde, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.

Augusto Cury, do Avante, participa de reunião na Assembleia de Deus, em São Paulo (SP), e à noite marca presença em evento para casais na Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP).

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem compromissos públicos previstos para esta quinta-feira. Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram suas agendas até o momento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br