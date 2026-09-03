Vasco e Palmeiras garantem vaga e duelam na semifinal da Copa do Brasil

A definição de mais um confronto das semifinais da Copa do Brasil aconteceu na noite de quarta-feira (2), com Vasco e Palmeiras avançando para a próxima fase do torneio. As partidas entre as equipes estão previstas para as duas primeiras semanas de novembro, com datas e horários a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Vasco conquistou sua vaga ao vencer o Vitória por 2 a 0 no Barradão, em Salvador. O time carioca já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em São Januário, e confirmou a classificação com gols de Andrés Gómez e Puma Rodríguez na segunda etapa. O Vitória pressionou, mas não conseguiu converter as chances em gols e se despediu da competição.

Na Vila Belmiro, o Palmeiras segurou o empate sem gols contra o Santos e avançou graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, realizado no Nubank Parque, em São Paulo. O Santos teve sua melhor oportunidade em cobrança de falta de Neymar, defendida pelo goleiro Carlos Miguel. O Verdão administrou a vantagem e garantiu vaga na semifinal, repetindo o feito das edições de 1998 e 2015, quando também eliminou o Peixe.

Esta é a terceira vez consecutiva que o Vasco chega à semifinal da Copa do Brasil. Em 2025, o clube carioca eliminou o Fluminense e, no ano anterior, foi superado pelo Atlético-MG. Já o Palmeiras retorna à semifinal após quatro anos, desde o título conquistado em 2020.

O Atlético-MG já havia garantido a primeira vaga na semifinal ao bater o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena MRV, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. O adversário do Galo será definido no clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional, que jogam nesta quinta-feira (3), em Porto Alegre.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br