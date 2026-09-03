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Candidatos à Presidência cumprem agendas variadas em diferentes cidades nesta quarta-feira

Confira as principais atividades dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira, com agendas em diferentes cidades e encontros com diversos setores.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Os candidatos à Presidência da República tiveram agendas diversificadas nesta quarta-feira (2), incluindo entrevistas, reuniões, visitas a instituições e encontros com diferentes setores da sociedade.

Rui Costa Pimenta (PCO) não realizou compromissos públicos de campanha durante o dia.

Samara Martins (UP) esteve no Rio de Janeiro, onde participou de reunião com estudantes e trabalhadores em frente ao Hospital Clementino Fraga Filho, na UFRJ, e também visitou o restaurante universitário da instituição.

Wilson Grassi (Democrata) protestou em frente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, contra a suspensão de sua campanha nas redes sociais, medida determinada pelo ministro Dias Toffoli. Ele destacou que sua campanha é feita exclusivamente pelas redes sociais, sem recursos do fundo eleitoral.

Augusto Cury (Avante) visitou a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) e se reuniu com representantes da comunidade judaica. Durante o encontro, defendeu o combate ao preconceito e à violência contra a cultura e o desenvolvimento da personalidade.

Clariana Barão (Democracia Cristã) esteve em São Paulo, onde participou de programas de rádio e TV, visitou a região do Brás e conversou com lojistas e comerciantes. Também conheceu a Casa da Mulher Brasileira, que apoia vítimas de violência doméstica.

Edmilson Costa (PCB) cumpriu compromissos relacionados à secretaria-geral do partido em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Renan Santos (Missão) não tiveram agendas públicas nesta quarta-feira.

Romeu Zema (Novo) se reuniu com motoristas de aplicativo no centro de São Paulo e defendeu a importância da negociação transparente entre empresas e trabalhadores do setor.

Ronaldo Caiado (PSD) concedeu entrevista à rádio Metropolitana 90.5 FM, em São Paulo, e visitou o Mercado Municipal de Pinheiros, onde conversou com comerciantes e consumidores. Caiado afirmou que pretende reduzir a taxa de juros para 7% caso seja eleito, visando beneficiar pequenos empresários.

A ordem de apresentação dos candidatos segue rodízio diário em ordem alfabética.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#2026#agenda política#Brasil#campanha eleitoral#candidatos#Eleições#noticias#Presidência
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