TSE aprova registro de seis candidatos à Presidência para eleições de outubro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quarta-feira (2) o registro de seis chapas para a disputa à Presidência da República nas eleições de outubro. A decisão foi tomada de forma unânime em sessão virtual, onde os ministros analisaram os documentos apresentados pelos candidatos e seus vices.

Foram confirmadas as candidaturas de Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB); Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL); Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU); Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin (PT/PSB); Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo); e Samara Martins e Raquel Brício (UP).

Ao todo, o TSE recebeu 13 pedidos de registro de candidatura para a Presidência. Ainda restam ser julgados os registros de sete chapas: Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante); Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC); Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB); Renan Santos e Coronel Medina (Missão); Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD); Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO); e Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata).

No caso de Pablo Marçal, o TSE determinou a suspensão temporária de sua campanha eleitoral, participação em debates e presença no horário eleitoral do rádio e TV. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral, que apontou inelegibilidade do candidato até 2032 devido a condenação por irregularidades nas eleições municipais de 2024.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, quando os brasileiros escolherão deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. Caso nenhum candidato à Presidência ou ao governo estadual obtenha mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br