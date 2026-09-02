Flamengo vence Mirassol e encosta no Palmeiras na tabela do Brasileirão

O Flamengo conquistou uma vitória importante diante do Mirassol por 2 a 0, no Maracanã, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 51 pontos, ficando apenas um atrás do líder Palmeiras.

O confronto, inicialmente marcado para fevereiro, foi remarcado devido ao compromisso do Flamengo pela Recopa Sul-Americana. Na ocasião, o clube carioca acabou vice-campeão diante do Lanús.

O placar foi aberto aos 13 minutos do primeiro tempo, após jogada de contra-ataque que terminou com gol de Jorge Carrascal. O segundo gol veio aos 42 minutos, quando Carrascal cruzou para Lucas Paquetá marcar de cabeça.

Na segunda etapa, o Mirassol precisou substituir o goleiro Walter, lesionado, por Alex Muralha, que voltou a atuar no Maracanã após sua saída do Flamengo em 2017. O time paulista buscou reagir, mas não conseguiu alterar o resultado.

Com a derrota, o Mirassol permanece com 25 pontos, ocupando a 16ª posição e ainda ameaçado pelo rebaixamento. O Flamengo, por sua vez, depende apenas de si para assumir a liderança. O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Remo, enquanto o Palmeiras enfrenta o Botafogo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br