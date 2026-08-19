Rádio Nacional transmite Flamengo x Cruzeiro pelas oitavas da Libertadores 2026

A Rádio Nacional realiza nesta quarta-feira (19) a transmissão ao vivo do confronto entre Flamengo e Cruzeiro, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2026. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h15, e definirá quem avança para as quartas de final do torneio sul-americano.

O duelo ganhou ainda mais importância após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, realizado no Mineirão. Agora, diante de sua torcida, o Flamengo busca garantir a classificação com uma vitória simples. Por outro lado, o Cruzeiro aposta na força do elenco para tentar surpreender fora de casa e conquistar a vaga.

A cobertura especial da Rádio Nacional começa com o programa Show de Bola Nacional. A narração será de André Luiz Mendes, com comentários de Rodrigo Ricardo. Bruno Mendes ficará responsável pelas reportagens e pelo plantão da rodada, levando todas as informações ao público.

A transmissão estará disponível em AM, OC e FM no Rio de Janeiro, além de outras regiões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O público também pode acompanhar pelo aplicativo Rádios EBC, site oficial e streaming em tempo real.

A Copa Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, reunindo as melhores equipes do continente desde 1960. O campeão representa a região no Mundial de Clubes.

A Rádio Nacional é referência em cobertura esportiva, transmitindo partidas e trazendo análises detalhadas sobre o futebol brasileiro. Além das transmissões, a emissora oferece debates e informações atualizadas sobre o mundo esportivo em programas diários.

Os ouvintes podem acompanhar a programação pelo rádio, internet e redes sociais. A emissora também está presente em plataformas como YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e X (antigo Twitter), ampliando o acesso à cobertura esportiva.

Para quem deseja participar da votação popular do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, basta acessar o site da premiação até 31 de outubro e escolher a Craque da Torcida.

A sintonia da Rádio Nacional pode ser feita em diversas frequências pelo Brasil, incluindo FM e AM em cidades como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, São Luís, além de ondas curtas e FM no Alto Solimões.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br