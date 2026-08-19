Deputado Pedro Uczai recebe alta após AVC e seguirá tratamento em casa

O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), líder do partido na Câmara dos Deputados, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (18) após apresentar melhora clínica significativa. Uczai foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, na semana passada, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico durante uma reunião no Colégio de Líderes da Câmara.

O parlamentar passou mal enquanto participava das discussões sobre a pauta legislativa do dia. No momento do ocorrido, ele foi prontamente atendido por colegas, entre eles o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), ambos médicos.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Pedro Uczai apresentou evolução satisfatória durante todo o período de internação. O deputado permaneceu consciente, orientado e sem sinais de déficit neurológico.

A partir de agora, Uczai continuará o acompanhamento médico fora do ambiente hospitalar, seguindo orientações para garantir a plena recuperação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br