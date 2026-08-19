Pedro Franco apresenta álbum Black Pantha ao vivo no Jazz Livre da Rádio MEC

O multi-instrumentista Pedro Franco será a principal atração do programa Jazz Livre, transmitido ao vivo nesta quarta-feira (19) pela Rádio MEC. O evento, que começa às 21h, poderá ser acompanhado tanto pelo rádio quanto pelo canal da emissora no YouTube.

Pedro Franco, que toca violão e bandolim de dez cordas, estará acompanhado da contrabaixista Marfa Kurakina e do baterista Cassius Theperson. O trio apresentará faixas do álbum autoral e instrumental Black Pantha, lançado recentemente e elogiado pela crítica especializada.

Natural de Porto Alegre, Pedro Franco é reconhecido nacionalmente como um dos grandes nomes de sua geração. Ao longo da carreira, já se apresentou ao lado de artistas renomados como Maria Bethânia, Zélia Duncan, Ney Matogrosso, Yamandu Costa, Gal Costa e Hamilton de Holanda. Seu primeiro disco solo, lançado em 2017, foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira na categoria Revelação. Em 2020, Franco foi premiado como melhor instrumentista no Festival de Música da Rádio MEC e, em 2021, recebeu nova indicação ao Prêmio Profissionais da Música.

O Jazz Livre é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, e traz uma seleção de jazz e música instrumental. O programa, apresentado por Sidney Ferreira e produzido por Anderson Domingos e Carlos Soca, incentiva a participação do público, que pode enviar mensagens pelo WhatsApp da emissora.

A Rádio MEC, conhecida por sua programação dedicada à música clássica e instrumental, pode ser sintonizada no Rio de Janeiro (FM 99,3 MHz e AM 800 kHz), Belo Horizonte (FM 87,1 MHz) e Brasília (FM 87,1 MHz e AM 800 kHz). A transmissão também está disponível pelo aplicativo Rádios EBC e pelo canal da rádio no YouTube.

O público interessado pode interagir durante a live enviando mensagens para o WhatsApp (21) 99710-0537, contribuindo com sugestões e comentários para a programação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br