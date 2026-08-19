Vereadores de Cambé solicitam melhorias em infraestrutura, saúde e segurança nos bairros

Durante a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, realizada na última segunda-feira (17), os vereadores apresentaram diversas indicações ao Executivo Municipal, com o objetivo de promover melhorias em diferentes áreas da cidade. Os pedidos abrangem desde intervenções em infraestrutura urbana até ações voltadas à saúde, segurança viária, limpeza e manutenção de espaços públicos.

Entre as solicitações, destacam-se obras em Unidades Básicas de Saúde, revitalização de pontes e vias, implantação de redutores de velocidade, reforço na sinalização de trânsito e ações de limpeza em bairros variados. Os vereadores também sugeriram a instalação de câmeras de monitoramento, melhorias em calçadas e manutenção de áreas de lazer.

O vereador Ademilson (MDB) propôs estudos técnicos para reduzir a velocidade de veículos na ponte entre os jardins Firenze e Vitória, além de reformas na UBS do Jardim São Paulo e na ponte do Nelson Mandela, no Ana Eliza II. Também pediu a instalação de quebra-molas na avenida Manoel Ferreira.

André do Carmo (PL) solicitou fiscalização e limpeza de terrenos, instalação de câmeras de trânsito próximas ao Colégio Estadual Olavo Bilac, roçagem em praças e melhorias na sinalização viária em ruas do município.

O vereador Dr. Fernando Lima (União) indicou a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Bento Munhoz da Rocha Neto e limpeza no Fundo de Vale da rua Barão do Rio Branco.

Ellen Affonso (União) sugeriu vistoria técnica e limpeza dos meios-fios e sistema de drenagem na rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.

Gallego (União) pediu análise para repintura de sinalização horizontal nas vias do Jardim Santo Amaro e ações de conscientização ambiental nos jardins Ecoville e Montecatini.

Odair Paviani (PL) indicou reformas em calçadas, instalação de sinalização de rua sem saída e troca de lâmpadas em vielas.

Patrícia da Farmácia (PL) solicitou redutores de velocidade, construção de calçadas e instalação de câmeras na rua Mar Mediterrâneo, além de estudo para melhorar o trânsito na rotatória das ruas Rio Iguaçu e Rio Madeira.

Viviani Vallarini (PSD) pediu recapeamento asfáltico na rua Rio Paraná, melhorias no Centro Comunitário do Jardim Josiane, manutenção em academias ao ar livre e parquinhos, além de operação tapa-buracos em diferentes pontos da cidade.

As indicações agora seguem para análise da Prefeitura, que é responsável pela execução das ações sugeridas pelos vereadores.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br