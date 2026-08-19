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Internações por SRAG permanecem estáveis em Londrina, aponta boletim da Saúde

Boletim indica estabilidade nas internações por SRAG em Londrina, com destaque para a importância da vacinação e cuidados preventivos.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou novo boletim sobre os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no município. Segundo o informe, na semana epidemiológica 31, que compreende o período de 2 a 8 de agosto, as internações por SRAG mantiveram-se estáveis, totalizando 19 registros, mesmo número da semana anterior.

O perfil dos internamentos mudou: 14 casos foram em crianças de até 12 anos e cinco em adultos, enquanto na semana anterior haviam sido nove em crianças e 10 em adultos. O número de óbitos por SRAG permanece inalterado em 2023, com 34 mortes notificadas, sendo 12 por influenza, seis por VSR e 16 sem identificação do agente causador.

O boletim também detalha a circulação dos principais vírus respiratórios nos últimos 15 dias, sendo rinovírus, influenza A e B, metapneumovírus e adenovírus os mais prevalentes.

No atendimento pediátrico, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) realizou 2.371 atendimentos na última semana, dos quais 843 foram relacionados a síndromes gripais, representando 35% do total. Na semana anterior, essa proporção era de 36%.

Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sabará e Centro, junto com os Prontos Atendimentos do União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, somaram 14.008 atendimentos no mesmo período, um aumento de 5% em relação à semana anterior. Desses, 1.473 foram por síndromes gripais em adultos, equivalendo a 10% dos atendimentos.

A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrin, destacou que, apesar da redução nas internações por SRAG, a circulação de vírus respiratórios e a procura por atendimento, especialmente entre crianças, exigem a manutenção dos cuidados preventivos e da vacinação em dia.

A cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários segue abaixo da meta de 90%. Entre idosos, a taxa é de 60%; entre crianças, 46%. Já entre gestantes, a cobertura atingiu 136%, superando a estimativa da população-alvo.

A Secretaria reforça a importância da vacinação e dos cuidados para evitar a transmissão de doenças respiratórias, como evitar contato quando houver sintomas gripais e manter as etiquetas respiratórias.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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