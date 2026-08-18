Uma moradora da região está mobilizando familiares, amigos e a comunidade para conseguir R$ 120 mil para uma cirurgia na coluna lombar. Suzana Laize Bentlin passou anteriormente por um procedimento no qual, segundo seu relato, foram colocadas duas próteses e seis pinos, mas uma das próteses acabou se deslocando.

Hoje, Suzana convive com dores intensas, dificuldade para se locomover e limitações até mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia. Sem conseguir trabalhar normalmente, ela iniciou uma campanha de arrecadação para tentar realizar o novo procedimento.

Portal esteve na casa de Suzana e conheceu a situação

O Portal Cambé esteve na casa de Suzana, conversou pessoalmente com ela e conheceu de perto a situação enfrentada pela família.

Durante a visita, Suzana mostrou os medicamentos que precisa utilizar diariamente para controlar os sintomas enquanto aguarda uma solução definitiva para o problema.

A reportagem também teve acesso ao orçamento apresentado para o procedimento particular, no valor de R$ 120 mil.

“É uma dor difícil de aguentar”, resumiu Suzana durante a conversa.

Prótese teria se deslocado após cirurgia

De acordo com o relato de Suzana, a cirurgia anterior foi realizada na região lombar da coluna, com a colocação de duas próteses e seis pinos.

Posteriormente, uma dessas próteses teria saído da posição original. Segundo as informações recebidas por ela durante o acompanhamento médico, o material estaria atualmente em uma região considerada delicada devido à proximidade com estruturas vasculares.

Por esse motivo, Suzana afirma que recebeu indicação para um novo procedimento cirúrgico.

A reportagem não atribui responsabilidade pela complicação nem aponta eventual erro médico. Uma avaliação desse tipo depende de prontuários, exames e análise técnica especializada.

Família relata dificuldade para conseguir nova cirurgia

Suzana relata que ainda não conseguiu realizar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) o procedimento de que necessita.

Diante da preocupação com o quadro e das dores enfrentadas diariamente, ela procurou atendimento particular e encontrou um profissional que realiza a cirurgia.

O problema passou a ser financeiro: o orçamento chega a R$ 120 mil, valor que está muito distante das possibilidades atuais da família.

Sem conseguir trabalhar normalmente e com dificuldades para se movimentar, Suzana decidiu pedir ajuda à população.

Vaquinha foi criada para custear cirurgia

Uma campanha na plataforma Vakinha foi criada para tentar arrecadar o valor necessário.

O pedido não é apenas por grandes doações. A família reforça que qualquer contribuição pode ajudar, principalmente se muitas pessoas participarem da mobilização.

Além das doações, compartilhar a campanha em grupos de WhatsApp, redes sociais e entre amigos também pode fazer diferença para que o pedido chegue a mais pessoas.

Como ajudar Suzana

Vakinha:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vaquinha-solidariedade-para-cirurgia-na-coluna-que-teve-complicacoes

Chave Pix informada pela campanha:

(43) 98807-7823

Beneficiária:

Suzana Laize Bentlin

Antes de concluir qualquer transferência, é recomendável conferir no aplicativo bancário se o nome do beneficiário corresponde a Suzana Laize Bentlin.

“Se todo mundo se unir, podemos conseguir”

Durante a visita, o tamanho do desafio ficou evidente. R$ 120 mil é um valor alto para praticamente qualquer família, mas uma campanha compartilhada por milhares de pessoas pode transformar pequenas contribuições em uma ajuda significativa.

É justamente essa mobilização que Suzana espera encontrar em Cambé, Londrina e nas demais cidades da região.

“Quem puder contribuir, um pouquinho que seja, já vai ajudando”, agradeceu Suzana.

O Portal Cambé vai acompanhar a campanha e, caso a arrecadação alcance o objetivo e o procedimento seja realizado, pretende voltar a conversar com Suzana para atualizar os leitores sobre sua recuperação.

Comunidade pode ajudar também compartilhando

Nem todo mundo consegue fazer uma contribuição financeira, mas compartilhar a história também é uma forma de participar.

Envie esta reportagem para familiares e amigos, compartilhe a vaquinha e ajude o pedido de Suzana a alcançar mais pessoas. Quem puder contribuir pode acessar o link da campanha ou utilizar a chave Pix informada acima.

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