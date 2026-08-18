Uma moradora da região está mobilizando familiares, amigos e a comunidade para conseguir R$ 120 mil para uma cirurgia na coluna lombar. Suzana Laize Bentlin passou anteriormente por um procedimento no qual, segundo seu relato, foram colocadas duas próteses e seis pinos, mas uma das próteses acabou se deslocando.
Hoje, Suzana convive com dores intensas, dificuldade para se locomover e limitações até mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia. Sem conseguir trabalhar normalmente, ela iniciou uma campanha de arrecadação para tentar realizar o novo procedimento.
Portal esteve na casa de Suzana e conheceu a situação
O Portal Cambé esteve na casa de Suzana, conversou pessoalmente com ela e conheceu de perto a situação enfrentada pela família.
Durante a visita, Suzana mostrou os medicamentos que precisa utilizar diariamente para controlar os sintomas enquanto aguarda uma solução definitiva para o problema.
A reportagem também teve acesso ao orçamento apresentado para o procedimento particular, no valor de R$ 120 mil.
“É uma dor difícil de aguentar”, resumiu Suzana durante a conversa.
Prótese teria se deslocado após cirurgia
De acordo com o relato de Suzana, a cirurgia anterior foi realizada na região lombar da coluna, com a colocação de duas próteses e seis pinos.
Posteriormente, uma dessas próteses teria saído da posição original. Segundo as informações recebidas por ela durante o acompanhamento médico, o material estaria atualmente em uma região considerada delicada devido à proximidade com estruturas vasculares.
Por esse motivo, Suzana afirma que recebeu indicação para um novo procedimento cirúrgico.
A reportagem não atribui responsabilidade pela complicação nem aponta eventual erro médico. Uma avaliação desse tipo depende de prontuários, exames e análise técnica especializada.
Família relata dificuldade para conseguir nova cirurgia
Suzana relata que ainda não conseguiu realizar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) o procedimento de que necessita.
Diante da preocupação com o quadro e das dores enfrentadas diariamente, ela procurou atendimento particular e encontrou um profissional que realiza a cirurgia.
O problema passou a ser financeiro: o orçamento chega a R$ 120 mil, valor que está muito distante das possibilidades atuais da família.
Sem conseguir trabalhar normalmente e com dificuldades para se movimentar, Suzana decidiu pedir ajuda à população.
Vaquinha foi criada para custear cirurgia
Uma campanha na plataforma Vakinha foi criada para tentar arrecadar o valor necessário.
O pedido não é apenas por grandes doações. A família reforça que qualquer contribuição pode ajudar, principalmente se muitas pessoas participarem da mobilização.
Além das doações, compartilhar a campanha em grupos de WhatsApp, redes sociais e entre amigos também pode fazer diferença para que o pedido chegue a mais pessoas.
Como ajudar Suzana
Vakinha:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vaquinha-solidariedade-para-cirurgia-na-coluna-que-teve-complicacoes
Chave Pix informada pela campanha:
(43) 98807-7823
Beneficiária:
Suzana Laize Bentlin
Antes de concluir qualquer transferência, é recomendável conferir no aplicativo bancário se o nome do beneficiário corresponde a Suzana Laize Bentlin.
“Se todo mundo se unir, podemos conseguir”
Durante a visita, o tamanho do desafio ficou evidente. R$ 120 mil é um valor alto para praticamente qualquer família, mas uma campanha compartilhada por milhares de pessoas pode transformar pequenas contribuições em uma ajuda significativa.
É justamente essa mobilização que Suzana espera encontrar em Cambé, Londrina e nas demais cidades da região.
“Quem puder contribuir, um pouquinho que seja, já vai ajudando”, agradeceu Suzana.
O Portal Cambé vai acompanhar a campanha e, caso a arrecadação alcance o objetivo e o procedimento seja realizado, pretende voltar a conversar com Suzana para atualizar os leitores sobre sua recuperação.
Comunidade pode ajudar também compartilhando
Nem todo mundo consegue fazer uma contribuição financeira, mas compartilhar a história também é uma forma de participar.
Envie esta reportagem para familiares e amigos, compartilhe a vaquinha e ajude o pedido de Suzana a alcançar mais pessoas. Quem puder contribuir pode acessar o link da campanha ou utilizar a chave Pix informada acima.
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