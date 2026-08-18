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João Fonseca desiste do Masters de Cincinnati após sentir incômodo abdominal

João Fonseca desiste do Masters de Cincinnati após sentir desconforto abdominal e foca na recuperação para o US Open, último Grand Slam do ano.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O tenista brasileiro João Fonseca anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, devido a um desconforto no lado esquerdo do abdômen. O atleta, de 19 anos, comunicou a decisão por meio das redes sociais na noite de segunda-feira (17), após sentir o incômodo durante um treino.

Fonseca havia vencido sua partida de estreia no torneio no último domingo (16) e enfrentaria o australiano Christopher O’Connell nesta terça-feira (18) em busca de uma vaga nas oitavas de final. O Masters de Cincinnati serve como preparação para o US Open, último Grand Slam do ano, que começa no fim de agosto em Nova York.

Na mensagem publicada, Fonseca explicou que, após exames, ele e sua equipe optaram por priorizar a recuperação para estar apto a disputar os próximos torneios. “Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível”, declarou o tenista.

João Fonseca, cabeça de chave 23, entrou diretamente na segunda rodada do Masters de Cincinnati, onde venceu o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2). Antes deste torneio, o brasileiro já havia conquistado vitórias importantes sobre o grego Stefanos Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud no Masters 1000 de Montreal.

Agora, Fonseca terá pouco mais de uma semana para se recuperar e se preparar para o US Open, cuja chave principal começa em 30 de agosto. Após o Grand Slam, o tenista tem compromissos previstos na Copa Davis, ATP 500 de Tóquio, Masters 1000 de Xangai, ATP 500 da Basileia e Masters 1000 de Paris.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Brasil#Cincinnati#esporte#João Fonseca#LESÃO#Masters 1000#Tênis#US Open
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