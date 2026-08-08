Mega-Sena sorteia R$ 165 milhões neste domingo; veja como apostar

O sorteio da Mega-Sena deste domingo (9) promete movimentar as casas lotéricas de todo o Brasil. O prêmio acumulado está estimado em R$ 165 milhões, referente ao concurso 3.042. O evento será realizado a partir das 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os interessados em concorrer têm até as 22h deste sábado (8) para registrar suas apostas, que podem ser feitas presencialmente em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

No último sorteio, realizado anteriormente, ninguém acertou as seis dezenas. Os números sorteados foram 16, 21, 24, 31, 43 e 54. Apesar disso, 88 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 52.843,18. Já a quadra teve 6.903 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.110,41.

Vale lembrar que, excepcionalmente, os sorteios da Mega-Sena que normalmente ocorrem aos sábados foram transferidos para o domingo nesta semana, conforme informou a Caixa Loterias.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br