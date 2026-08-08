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AGU cobra Discord por medidas de proteção a crianças após caso de suicídio

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de agosto de 2026 0:05

A Advocacia-Geral da União (AGU) realizou uma reunião com representantes do Discord nesta sexta-feira (7) para discutir a necessidade de reforço nas ações de proteção a crianças e adolescentes na plataforma.

O encontro foi motivado por um caso recente em que uma adolescente tirou a própria vida durante uma transmissão ao vivo na rede social. O episódio, ocorrido no mês passado, levantou preocupações sobre a segurança dos menores de idade que utilizam o serviço.

Durante a reunião, a AGU destacou que é obrigação legal das empresas de redes sociais adotar medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes. Foram solicitadas ações concretas para prevenir riscos, identificar situações de vulnerabilidade e proteger os usuários menores de idade.

De acordo com a AGU, os representantes do Discord demonstraram disposição para atender às exigências legais e solucionar as falhas apontadas. O órgão avalia propor a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir o cumprimento das normas. Caso não haja cumprimento, a AGU estuda a possibilidade de ingressar com uma ação judicial contra a plataforma.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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