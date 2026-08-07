Ventania adia clássico Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino no Rio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o jogo entre Botafogo e Fluminense, válido pelo Brasileirão Feminino, que estava marcado para esta sexta-feira (7), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A decisão foi motivada pelas fortes rajadas de vento previstas para a cidade, que podem chegar a 90 km/h, conforme o Sistema Alerta Rio.

O confronto foi remarcado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local. Segundo a CBF, a medida foi tomada em conjunto com os clubes, após o município entrar no estágio operacional 3, indicando que ocorrências climáticas estão afetando a rotina da cidade.

Desde o início do dia, moradores do Rio receberam alertas em seus celulares sobre os ventos intensos, com orientações para evitar deslocamentos desnecessários. No início da tarde, o governo estadual e a prefeitura recomendaram o encerramento antecipado de atividades não essenciais.

Outros pontos turísticos, como o Cristo Redentor e o Bondinho do Pão de Açúcar, também foram fechados devido à ventania. Em Santos, litoral de São Paulo, os ventos chegaram a 109 km/h. No Rio, trens e metrô ajustaram o horário de pico para garantir a segurança dos passageiros.

Com o adiamento, a 15ª rodada do Brasileirão Feminino começa neste sábado (8), com Atlético-MG enfrentando o Bahia às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), e Ferroviária jogando contra o Palmeiras às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Na segunda-feira (10), América-MG e Flamengo se enfrentam às 21h, na Arena Urbsan, em Betim (MG), com transmissão da TV Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br