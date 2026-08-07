Home / Destaques / Ventania adia clássico Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino no Rio

Ventania adia clássico Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino no Rio

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 7 de agosto de 2026 17:41

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o jogo entre Botafogo e Fluminense, válido pelo Brasileirão Feminino, que estava marcado para esta sexta-feira (7), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A decisão foi motivada pelas fortes rajadas de vento previstas para a cidade, que podem chegar a 90 km/h, conforme o Sistema Alerta Rio.

O confronto foi remarcado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local. Segundo a CBF, a medida foi tomada em conjunto com os clubes, após o município entrar no estágio operacional 3, indicando que ocorrências climáticas estão afetando a rotina da cidade.

Desde o início do dia, moradores do Rio receberam alertas em seus celulares sobre os ventos intensos, com orientações para evitar deslocamentos desnecessários. No início da tarde, o governo estadual e a prefeitura recomendaram o encerramento antecipado de atividades não essenciais.

Outros pontos turísticos, como o Cristo Redentor e o Bondinho do Pão de Açúcar, também foram fechados devido à ventania. Em Santos, litoral de São Paulo, os ventos chegaram a 109 km/h. No Rio, trens e metrô ajustaram o horário de pico para garantir a segurança dos passageiros.

Com o adiamento, a 15ª rodada do Brasileirão Feminino começa neste sábado (8), com Atlético-MG enfrentando o Bahia às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), e Ferroviária jogando contra o Palmeiras às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Na segunda-feira (10), América-MG e Flamengo se enfrentam às 21h, na Arena Urbsan, em Betim (MG), com transmissão da TV Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Horário de pico dos transportes é antecipado no Rio devido à vent ...
7 de agosto de 2026
Depoimento de Jaques Wagner à Polícia Federal é adiado por falta ...
7 de agosto de 2026
Sobrecarga doméstica aumenta risco de violência contra mulheres, ...
7 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress