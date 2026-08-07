Restaurante Popular de Londrina serve mais de 12 mil refeições em um mês após reforma

O Restaurante Popular de Londrina completou um mês de funcionamento após a reabertura, ocorrida em 8 de julho, e já contabiliza mais de 12.500 refeições servidas à população. A unidade, localizada ao lado do Terminal Urbano Central, passou por uma ampla reforma promovida pela Prefeitura, que investiu cerca de R$ 350 mil para modernizar o espaço.

Com capacidade para atender até 700 pessoas diariamente, o restaurante oferece almoço completo de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, pelo valor de R$ 3,00. Entre as melhorias realizadas estão a reforma da cozinha, renovação da cobertura, melhorias no piso, pintura e ampliação dos banheiros, tornando o ambiente mais confortável e acessível para todos.

Segundo a diretora de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), Priscila Lima Magarotto de Paula, a procura pelo restaurante aumentou após as mudanças. Ela destaca que o ambiente mais acolhedor e a qualidade do atendimento têm atraído novos usuários.

Os cardápios oferecidos são elaborados por uma equipe de nutricionistas, garantindo refeições equilibradas e adequadas às necessidades nutricionais dos frequentadores. A nutricionista Claudenice da Silva explica que cada detalhe é pensado para assegurar uma alimentação saudável e saborosa.

Usuários do restaurante também elogiaram as melhorias. Márcio de Oliveira Pinto ressaltou a qualidade da comida e do atendimento, enquanto a aposentada Rosa Arantes de Sales afirmou que as refeições lembram a comida feita em casa. Já Antonio Joaquim da Silva, que trabalha na região central, destacou a praticidade do serviço para quem precisa almoçar durante o expediente.

A reabertura do Restaurante Popular reforça o compromisso da Prefeitura de Londrina com a segurança alimentar, oferecendo refeições acessíveis, balanceadas e preparadas por profissionais qualificados, beneficiando especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também atendendo toda a comunidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br