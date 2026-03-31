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CPI do Crime Organizado Convoca Ex-Governadores e Campos Neto

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 15:12

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A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado avançou em suas investigações ao aprovar, nesta terça-feira (31), a convocação de figuras chave para depoimentos. Entre os convocados estão os ex-governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, além do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Objetivo das Convocações

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do requerimento de convocação de Ibaneis Rocha, destacou a importância do depoimento do ex-governador para elucidar relações comerciais entre seu escritório de advocacia e entidades investigadas pela Polícia Federal. Além disso, a CPI busca entender as decisões de governo em negociações entre o Banco de Brasília e o Banco Master.

Importância do Depoimento de Cláudio Castro

O depoimento de Cláudio Castro é considerado crucial para fornecer à CPI um entendimento aprofundado sobre as estratégias que dificultam o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Segundo Vieira, o estado se tornou um centro de dinâmicas sofisticadas de crime organizado, exigindo uma análise detalhada das interações entre facções criminosas.

Reconvocação de Roberto Campos Neto

Após não atender ao convite inicial, Roberto Campos Neto, que liderou o Banco Central até janeiro de 2025, foi reconvocado. Alessandro Vieira enfatizou que, embora Campos Neto não seja acusado de irregularidades, seu depoimento pode ajudar a esclarecer procedimentos do Banco Central que são relevantes para os trabalhos da comissão.

Outras Ações da CPI

A CPI também aprovou convocações de outras figuras importantes e quebras de sigilo de indivíduos e entidades, conforme exigências do Supremo Tribunal Federal. Essas ações visam aprofundar as investigações sobre o crime organizado no país.

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