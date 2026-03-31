Unidade Mista de Maria Helena Facilita Acesso à Saúde para Moradores

A Unidade Mista de Maria Helena tem se destacado por proporcionar aos moradores um acesso mais eficiente aos serviços de saúde. Este modelo de atendimento elimina a necessidade de deslocamento para diferentes estruturas de saúde, pois oferece diversos níveis de atendimento em um único local.

Benefícios do Modelo de Atendimento

Ao centralizar os serviços de saúde, a Unidade Mista permite que os pacientes recebam cuidados desde consultas básicas até atendimentos de maior complexidade sem sair do mesmo local. Isso não apenas economiza tempo dos usuários, mas também otimiza os recursos disponíveis.

Impacto na Comunidade

A presença de uma estrutura que atende a diversas necessidades de saúde em um só lugar tem transformado a vida dos moradores de Maria Helena. A facilidade de acesso e a diversidade de serviços disponíveis têm contribuído para melhorar a qualidade de vida e a satisfação dos pacientes.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br