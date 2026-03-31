Ouvidoria-Geral de Londrina Comemora 10 Anos com Plano Estratégico para 2026

A Ouvidoria-Geral do Município de Londrina celebrou, nesta terça-feira (31), uma década de atuação com uma cerimônia no auditório da Prefeitura. Durante o evento, foram apresentadas iniciativas para fortalecer a transparência e a participação cidadã, além de modernizar os serviços públicos. A celebração também marcou o lançamento do plano estratégico para 2026 e do novo portal da Carta de Serviços da Ouvidoria.

Novas Estratégias e Ferramentas

O prefeito Tiago Amaral destacou o papel crucial da Ouvidoria, afirmando que a Prefeitura busca colocar o cidadão no centro das ações. Ele enfatizou a importância de um canal direto e confiável para que a população possa registrar suas reclamações e críticas sobre serviços públicos. O Londrina On, por exemplo, será integrado à Ouvidoria para apontar problemas e avaliar a qualidade dos serviços prestados.

Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos

Tiago Amaral ressaltou que a Ouvidoria não é apenas um canal de reclamações, mas uma ferramenta estratégica na avaliação dos serviços públicos. A meta é elevar a qualidade do atendimento ao cidadão, garantindo melhores resultados em áreas como saúde, educação e segurança pública.

Resultados e Impactos

De acordo com o ouvidor-geral, Guilherme Arruda, a Ouvidoria registrou mais de 51 mil manifestações em dez anos, evidenciando seu papel essencial na gestão municipal. O aumento no volume de demandas demonstra a confiança da população no canal, que agora se integra ao Londrina On para uma escuta mais qualificada.

Plano Estratégico 2026

O Plano Estratégico 2026, apresentado durante o evento, visa implementar um modelo de governança baseado em dados e na escuta cidadã. Com foco na modernização e na transparência, a proposta busca utilizar as informações coletadas para aprimorar as políticas públicas de Londrina.