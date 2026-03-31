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Mandado de Prisão Cumprido pela PMPR no Jardim Jupira

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 16:23

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A Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou a prisão de um indivíduo na tarde desta segunda-feira (30), no bairro Jardim Jupira, em Foz do Iguaçu. A ação fez parte de um patrulhamento de rotina na região.

Detalhes da Operação

A operação foi conduzida por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar, incluindo o Pelotão de Trânsito (PPTRAN) e o Grupo Ostensivo Tático Motorizado de Trânsito (GOTAMOTRAN). Durante a abordagem, foi realizada uma consulta aos sistemas informatizados de segurança.

Mandado de Prisão

No momento da verificação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado. Após a confirmação, ele foi detido e conduzido à unidade policial local para os procedimentos legais necessários, ficando à disposição da Justiça.

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