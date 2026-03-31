Brasil Registra Abertura de 255,3 Mil Novos Empregos em Fevereiro

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, informou que foram abertas 255.321 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro. Este número representa a diferença entre as contratações e demissões no período.

Comparativo Mensal e Anual

O saldo de fevereiro superou o de janeiro, que teve a criação de 115.018 empregos. Entretanto, houve uma queda de 42% na geração de empregos em comparação ao mesmo mês do ano anterior, quando 440.432 postos foram criados, conforme dados ajustados que incluem declarações entregues com atraso.

Desempenho por Setor

Todos os cinco setores analisados apresentaram crescimento no número de empregos formais em fevereiro. O setor de serviços foi o mais destacado, com a criação de 177.953 postos. A indústria de transformação seguiu com 29.029 novas vagas, enquanto a construção civil somou 31.099 postos. A agropecuária registrou 8.123 empregos, e o comércio, que tradicionalmente apresenta baixa nesse mês, criou 6.127 vagas.

Distribuição Regional

Todas as regiões do país tiveram aumento no número de empregos formais. O Sudeste liderou com 133.052 novos postos, seguido pelo Sul com 67.718, Centro-Oeste com 32.328, Nordeste com 11.629 e Norte com 10.634.

Destaques Estaduais

São Paulo foi o estado com maior criação de empregos, somando 95.896 novas vagas. Rio Grande do Sul e Minas Gerais também se destacaram, com 24.392 e 22.874 postos, respectivamente. Por outro lado, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentaram saldo negativo no mês.

Crescimento no Número de Trabalhadores com Carteira Assinada

O total de trabalhadores com carteira assinada ao final de fevereiro foi de 48.837.602, representando um aumento de 0,53% em relação a janeiro e de 2,19% comparado ao mesmo mês do ano anterior.