Reajuste de Preços de Medicamentos no Brasil: Entenda as Novas Regras

A partir desta terça-feira (31), os preços dos medicamentos vendidos no Brasil podem sofrer um reajuste de até 3,81%, conforme resolução publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

Diferentes Níveis de Reajuste

O reajuste é aplicado de acordo com a competitividade de cada categoria de medicamentos, sendo 3,81% para aqueles com maior concorrência, 2,47% para concorrência média e 1,13% para medicamentos com pouca ou nenhuma concorrência.

Exceções à Regra

Fitoterápicos, homeopáticos e determinados medicamentos isentos de prescrição que possuem alta concorrência no mercado seguem regras específicas e não estão incluídos nos critérios gerais de reajuste.

Impacto no Consumidor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) destaca que o reajuste médio de 2,47% é o menor dos últimos 20 anos, ficando abaixo da inflação acumulada de 3,81%. A regulação visa proteger os consumidores de aumentos abusivos, permitindo que fabricantes e farmácias possam aplicar reajustes menores ou manter os preços atuais.

A Regulação dos Preços

A Cmed, composta por diversos ministérios e com a Anvisa como secretaria executiva, regula o mercado farmacêutico no Brasil. O objetivo é estimular a concorrência e garantir o acesso da população aos medicamentos, com reajustes baseados na inflação e no ganho de produtividade da indústria.