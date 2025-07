Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé

Na tarde desta quinta-feira, 17 de julho de 2025, por volta das 15h, a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA L1787 da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), realizou a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Tupi, em Cambé.

A ação ocorreu após denúncias indicando que a venda de entorpecentes estaria ocorrendo de forma recorrente nas ruas Tupinambás, Caingangues, Tamoios e Caetés. Segundo as informações recebidas, o suspeito do dia seria um indivíduo alto, magro, trajando camiseta cinza com a inscrição “Hurley” e calça jeans. Ele estaria armazenando as substâncias ilícitas em diferentes locais da região para facilitar a entrega aos usuários e dificultar a atuação policial.

Durante o patrulhamento intensificado, os policiais avistaram um homem com as mesmas características caminhando pela Rua Caetés. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito passou a andar mais rápido, evitando contato visual. Diante do comportamento, a equipe realizou a abordagem e reconheceu o indivíduo como W., já conhecido das autoridades por envolvimento em situações semelhantes e alvo de denúncias anteriores.

Na busca pessoal, foram encontrados R$ 274,80 escondidos em dois maços de cigarro. A verificação do entulho na esquina das ruas Caetés com Tamoios revelou três porções de substância análoga ao crack, embaladas individualmente em papel alumínio. Questionado, W. alegou ser apenas usuário e afirmou que já possuía documentos no fórum que comprovariam sua condição, tentando invalidar o flagrante.

Posteriormente, com o apoio da equipe do Canil do CHOQUE, novas buscas foram realizadas em locais citados por moradores. No terreno baldio da esquina das ruas Tupinambás com Guaianazes, foram localizadas mais sete porções da mesma substância, também embaladas e escondidas em uma embalagem verde.

Diante dos fatos e das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, juntamente com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

Polícia Militar do Paraná – Nós fazemos a diferença.

Portal Cambé – Informação com responsabilidade.