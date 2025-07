Idoso é atacado por pitbull no Jardim Ana Rosa, em Cambé

Na noite de quarta-feira (16), por volta das 20h20, um idoso de 68 anos foi atacado por um cão da raça pitbull na Rua Yoshimi Hamamoto, no Jardim Ana Rosa, em Cambé (PR). A vítima sofreu ferimentos na região do rosto e precisou de atendimento médico, sendo constatada laceração facial grave pelo Corpo de Bombeiros.

O animal pertence a Viviane Oliveira, moradora do bairro, que falou com a equipe do Portal Cambé. Em seu relato, ela afirmou que diariamente passeia com os cães e tenta adestrá-los por conta própria. No momento do ocorrido, o cão chamado Baruk escapou de casa e atacou outro cachorro na rua. Na tentativa de conter a situação, o idoso acabou sendo mordido pelo pitbull.

Viviane explicou que possui dois cães da raça pitbull e que o controle sobre os animais é eficaz apenas dentro de casa. Segundo ela, o incidente serviu como um alerta. “Aqui fora não tem jeito. São muitas variáveis: barulho, pessoas, outros animais. Eu aprendi a lição e já estou tomando providências, como o uso de focinheira nos passeios”, declarou.

A tutora do animal também informou que prestou socorro imediato à vítima e permaneceu com ele até a chegada do atendimento. “Ele estava muito ensanguentado. Minha casa ficou lavada de sangue. Mas ele foi muito compreensivo, mesmo ferido”, relatou. Ela afirmou que já conversou com os familiares do idoso e que está prestando toda a assistência necessária.

O caso acende um alerta sobre a responsabilidade dos tutores de cães de grande porte, especialmente raças com histórico de ataques. O uso de coleira, guia e focinheira em locais públicos é essencial para evitar tragédias. A tutora reconheceu a falha e reforçou seu compromisso em reforçar a segurança e tranquilizar os vizinhos.

O incidente não resultou em outras vítimas. A situação segue sob observação e a família do idoso está recebendo apoio por parte da responsável pelo animal.