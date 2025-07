Entenda os perigos da busca por aconselhamento, companhia e terapia em ferramentas de Inteligência Artificial

Conversamos com o psicólogo Felipe Azevedo sobre a situação que pode gerar consequências para toda a sociedade

Talvez, no Tik & Tok ou no Instagram, você já tenha visto relatos de pessoas que contam que fazem “terapia” com chats de IA. E segundo levantamento da Harvard Business Review , essa já é a função mais procurada nas ferramentas de IA, mais até que a busca por textos ou imagens!

E de olho nessa situação, a Coluna Bela Manchete buscou conversar com um profissional da área da psicologia que nos esclareceu alguns pontos críticos sobre a situação. Confira todas as respostas e indicações do Psicólogo Felipe Azevedo Neto que, atua tanto com atendimentos online como presencialmente em Cambé.

1- Você acredita que o tempo que vivemos – era contemporânea, influencia decisivamente na forma como encaramos as nossas questões emocionais?

Psicólogo Felipe Azevedo: Sim! Diante ao incentivo, da contemporaneidade, por uma maior dedicação na vida profissional, é comum que questões emocionais sejam negligenciadas, devido à falta de tempo. Além disso, o estímulo ao imediatismo e a performance, também fazem com que questões complexas não tenham a devida atenção e cuidado, visto que, as pessoas buscam alternativas mais rápidas e simplistas. Por exemplo, ao invés de buscar ajuda profissional, em um tratamento adequado e humanizado, algumas pessoas buscam pela agilidade e recorrem à I.A como terapeutas.

2- Qual público está mais propício a ser influenciado pelos “conselhos terapêuticos da I.A”? Jovens, adultos, idosos?

Psicólogo Felipe Azevedo: Jovens e adultos são os públicos mais propícios a utilizarem “conselhos terapêuticos de I.A”. Isso ocorre, pois esses públicos são os mais familiarizados com as ferramentas derivadas da Inteligência Artificial. No entanto, são alternativas que, na ausência de regularização e de moderação, podem trazer riscos significativos para todos os públicos. Questões como a utilização de dados sigilosos e ausência de imparcialidade por parte das ferramentas terapêuticas de I.A, devem ser levadas em consideração! Diante disso, é fundamental salientar a necessidade de buscar psicoterapia com profissinal habilitado, visto que, ela fornece um tratamento adequado e ético às questões de saúde mental.

3- Você acredita que a pressa de resolver “para ontem” demandas emocionais podem ser uma das causas das pessoas buscarem pela Inteligência Artificial no tratamento terapêutico?

Sim. Cada vez mais, processos que demandam um tempo considerável, como é o caso da psicoterapia, levam pessoas a buscarem outras alternativas que, com frequência, prometem resultados rápidos e pontuais, como é o caso de ferramentas de Inteligência Artificial, cursos e vendas de produtos digitais. É necessário que a sociedade se conscientize, esteja em alerta em relação às facilidades da I.A.

4- Quais são os “sinais” de que é preciso buscar ajuda profissional terapêutica?

É importante que determinada pessoa busque psicoterapia, quando pensamentos, situações ou emoções estão lhe causando sofrimento ou até mesmo prejudicando o seu modo de viver. Como exemplos de situações que podem sugerir a procura de psicoterapia, pode-se citar um término muito dolorido de relacionamento, o falecimento de um ente querido ou até episódios recorrentes de crise de ansiedade. Diante disso, a psicoterapia pode auxiliar, pois proporciona um ambiente seguro, ético, confortável e livre de julgamentos para que a pessoa possa compartilhar questões pessoais. Além disso, ao longo das sessões, torna-se possível, a partir da reflexão e do falar, a construção de novas possibilidades e autoconhecimento!

5- Você avalia que a Inteligência Artificial ajuda ou atrapalha a sociedade?

A I.A pode tanto auxiliar como trazer prejuízos. Como benefícios, a Inteligência Artificial pode, por exemplo, contribuir com a automação de atividades complexas e que demandam bastante tempo, como é o caso de atividades referentes aos campos da finança, da computação ou até mesmo da medicina. No entanto, I. A também traz em pauta problemáticas que devem ser levadas em consideração, como a garantia da privacidade, os riscos de segurança de dados e a dependência das ferramentas de I.A.

Além disso, a manipulação de dados e a consequente divulgação desenfreada de informações falsas também são aspectos muito evidentes.

E aí, gostou da matéria? Se, sim, continue nos acompanhando também no instagran da Coluna Bela Manchete @emilymullerjorn .

E para saber mais sobre o trabalho do psicólogo Felipe Azevedo Neto, acesse @psi.felipeazevedo !