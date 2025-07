Londrina anuncia atacante Eliel como novo reforço para a Série C do Brasileirão

O Londrina Esporte Clube confirmou a contratação do atacante Eliel Chrystian Pereira Silva, de 22 anos, como reforço para a sequência da temporada 2025. O atleta chega por empréstimo do Cuiabá até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Natural de Brasilândia de Minas, Eliel nasceu em 26 de janeiro de 2003, tem 1,75m de altura, é destro e atua como atacante. O jogador iniciou sua trajetória profissional na Associação Atlética Ponte Preta, onde passou por todas as categorias de base — do sub-15 ao sub-20 — até estrear no time principal em 2022.

Em 2023, defendeu a Ponte Preta na Série B do Brasileirão, marcando quatro gols e se destacando entre os jovens promissores da competição. No ano seguinte, foi contratado pelo Cuiabá para integrar o elenco na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Já em 2025, o atleta foi emprestado ao Paysandu Sport Club, onde atuou na Série B, antes de ser cedido ao Londrina para reforçar o clube na reta final da Série C.

A chegada de Eliel representa uma tentativa do Tubarão de fortalecer o setor ofensivo e buscar melhor desempenho na competição nacional. Com passagens por diferentes divisões do futebol brasileiro, o atacante agrega experiência e versatilidade ao grupo comandado pela comissão técnica alviceleste.

O Londrina segue em busca da reabilitação na Série C e aposta em reforços pontuais como Eliel para conquistar seus objetivos na temporada. A diretoria acredita que o atacante poderá contribuir com sua velocidade e finalização, características marcantes ao longo de sua jovem carreira.

O atleta já está integrado ao elenco e realiza os primeiros treinos com o grupo. O perfil oficial do jogador no Instagram é @elielc09, onde compartilha parte de sua rotina como profissional.