Condutor embriagado é preso após atropelar mulher e fugir do local em Cambé

Na manhã de segunda-feira, 14 de julho de 2025, por volta das 11h31, uma ação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe RPA da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), resultou na prisão de um motorista que conduzia um veículo sob influência de álcool após atropelar uma mulher em Cambé, região metropolitana de Londrina.

A ocorrência foi registrada nas imediações da marginal da PR-445, no bairro Santo Amaro. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, sendo amparada por populares que acionaram o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) e prestaram os primeiros socorros. A mulher caminhava pela calçada ao lado de sua companheira quando foi atingida por um veículo Ford Fiesta branco, cujo condutor fugiu sem prestar socorro.

A equipe do SIATE prestou atendimento imediato à vítima, que foi encaminhada consciente à Santa Casa de Cambé. Cerca de 200 metros do local do acidente, os policiais localizaram o veículo envolvido, com avarias compatíveis com o atropelamento, incluindo um retrovisor quebrado, encontrado na cena.

O motorista, contido por moradores da região, apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, andar cambaleante e forte odor etílico. Ao ser questionado, ele alegou não ter percebido o atropelamento e confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas. O teste do etilômetro apontou 0,87 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que configura crime de trânsito de acordo com a legislação vigente.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina, onde permaneceu à disposição da autoridade competente. O veículo, que estava devidamente licenciado, foi liberado para um condutor habilitado. Já os pertences pessoais do autor foram entregues a um conhecido no local.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança no trânsito e alerta sobre os riscos e consequências de dirigir sob efeito de álcool. A corporação destaca que a responsabilidade de cada condutor é fundamental para a preservação de vidas e para um trânsito mais seguro.