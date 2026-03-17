Movimento “Todas pela Vida” acontece no próximo dia 29, no Zezão

A fim de celebrar o final do Mês das Mulheres, acontece o evento organizado pelo Instituto Empoderando Mulheres

E no próximo dia 29 (domingo), o Instituto “Empoderando Mulheres” promove o Movimento “Todas pela Vida”, encontro e caminhada em prol da conscientização da sociedade em relação à violência de gênero.

O evento acontecerá no Parque Zezão, a partir das 7h30, e tem no cronograma: alongamento organizado pela Tati Trindade, depois caminhada e aula de Zumba.

De acordo com a diretoria do Instituto, o evento acontece com o foco em chamar a atenção das pessoas em relação ao direito à vida sem medo. “ Vamos encerrar o mês de março, o mês das mulheres, vamos fazer a caminhada pela vida, fazer um movimento que destaca a busca das mulheres pela vida, pelo bem-estar físico, emocional, pelo direito da mulher viver com dignidade e pelo respeito entre os gêneros. Sentimos que a violência contra a mulher está banalizada, ligamos a TV, acessamos um site e todos os dias está noticiado feminicídio, violência contra a mulher, então vamos mostrar para as mulheres que precisamos nos unir. Precisamos valorizar o papel da m mulher na sociedade. Convidamos todas as mulheres da região para nos unirmos, afinal precisamos dar um basta”, conta Rosângela Peixoto, presidente do Instituto Empoderando Mulheres

Ainda de acordo com as organizadoras do Ato, Rosângela Peixoto e Cinthia Elizário, o dress code é: branco e rosa. “ Vamos vestir branco e rosa para mostrarmos nossa união, para nos unirmos na vestimenta e na busca pela vida plena das mulheres.

CRONOGRAMA EVENTO:

DATA: 29 DE MARÇO ( DOMINGO|)

LOCAL: PARQUE ZEZÃO ( PERTO DO PALCO)

7H30-ABERTURA DO EVENTO

-ABRODAGEM DA PAUTA: UNIÃO DAS MULHERES

-ALONGAMENTO COM TATI TRINDADE

-CAMINHADA NO ZEZÃO

-AULA DE ZUMBA

E aí, gostaram, pessoal?! Lembrem-se que para fazer parte do evento “Todas pela Vida” não é preciso inscrição, basta chegar no local no início do evento. Acesse @empoderandomulheres.cambe .

E nos acompanhe no Instagram Oficial da Coluna Bela Manchete: @emilymullerjorn .