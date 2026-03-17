Polícia Civil prende foragido por homicídios escondido em Cambé

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (16), um homem considerado de alta periculosidade que estava escondido na cidade de Cambé, no norte do Paraná. O indivíduo possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Espírito Santo e é investigado por envolvimento em diversos homicídios.

A prisão foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, e a Polícia Civil do Espírito Santo. De acordo com o delegado Ricardo Trinkel, responsável pelo caso na cidade, o contato entre as equipes ocorreu há aproximadamente um mês, dando início às diligências para localizar o suspeito.

Segundo a autoridade policial, o homem é apontado como autor de vários crimes contra a vida e possui histórico de envolvimento com atividades relacionadas ao tráfico de drogas e uso de armas de fogo. Ele também teria ligação com uma facção criminosa atuante no Espírito Santo.

Após cerca de 30 dias de investigação, a equipe conseguiu identificar o paradeiro do suspeito, que havia deixado o Espírito Santo, passado pela região do Paraguai e se estabelecido na comarca de Cambé na tentativa de se esconder.

Operação priorizou evitar confronto

Ainda conforme o delegado, a ação foi planejada para evitar qualquer tipo de confronto. A equipe policial realizou o cumprimento do mandado de prisão nas primeiras horas da manhã, utilizando o fator surpresa.

“No momento da abordagem, o indivíduo não teve possibilidade de reação, sendo capturado de forma segura e sem feridos”, explicou Trinkel.

Situação do preso

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário do Paraná, onde permanece à disposição da Justiça. A possibilidade de transferência para o Espírito Santo deverá ser definida conforme os trâmites legais.

A Polícia Civil segue com investigações para apurar possíveis conexões do suspeito na região e outros detalhes sobre sua permanência no estado.

Integração entre estados foi decisiva

O caso destaca a importância da cooperação entre forças de segurança de diferentes estados. Segundo a Polícia Civil, o trabalho conjunto foi fundamental para localizar e prender o foragido, considerado de alta periculosidade.

Denúncias podem ajudar a polícia

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é essencial no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio dos canais oficiais:

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